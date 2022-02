Les deux premières zones d’innovation du Québec seront situées en Estrie

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann, du ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon et du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet projet Saint-Laurent et zones d’innovation Donald Martel.

Selon l'avis de convocation, les intervenants seront situés dans deux endroits distincts, soit à Sherbrooke et à Bromont . Le premier ministre fera d'abord une rencontre avec la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, avant la conférence de presse. Une rencontre avec le vice-président exécutif et directeur d’IBM Research Dario Gil doit ensuite suivre le point de presse. L'entreprise est implantée à Bromont.

C'est une vision qui m'est venue il y a plusieurs années, souligne le premier ministre François Legault dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux. Je m'étais inspiré de modèles gagnants ailleurs dans le monde, comme Boston, Barcelone ou la Silicone Valley . Déjà, en 2014, il voyait ce modèle comme le projet permettant de relancer l'économie du Québec.

L'idée, ajoute-t-il, c'est de rassembler des chercheurs avec des entreprises dans des zones pour qu'ils innovent ensemble, qu'ils développent de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour qu'on commercialise leurs idées.

« On va se concentrer sur des domaines d'avenir comme le numérique, la science quantique, à la filière batterie, aux sciences de la vie, à l'aéronautique et aux énergies vertes. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Ces zones représentent plusieurs millions de dollars en investissement de la part de Québec. Le ministre Pierre Fitzgibbon avait annoncé en novembre dernier que la création des deux premières zones d’innovation serait dévoilée en décembre ou janvier. Il avait également précisé que ces zones seraient situées en région .