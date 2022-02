Les entraînements ne suffisent pas pour le hockey mineur qui demande des matchs

Même si les entraînements complets sont maintenant permis, Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Association du hockey mineur de Saguenay font une sortie commune pour demander la reprise des matchs.

Les deux organismes ont publié un texte commun dans lequel ils lancent un message clair : C’est assez, on veut jouer.

Ce qu’on dénonce, pourquoi je sors, c’est que les jeunes veulent avoir une finalité, ils veulent être capables au moins de compléter leur saison, parce que plus le temps avance, plus ça va être difficile de finir les saisons, plus les municipalités ne voudront pas garder les arénas ouverts. L’heure est grave, puis il faut vraiment écouter nos jeunes. Il faut trouver des solutions, maintenant , a clamé le président de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice Fillion, en entrevue mercredi après-midi.

Le 21 janvier, Hockey Québec avait fait une sortie provinciale, tout comme le pendant régional, exigeant à la santé publique de faire connaître un calendrier de reprise des activités. Depuis, Québec a permis les entraînements complets dans les arénas à raison de 25 personnes.

Présentement, la situation veut que les jeunes ont le droit de pratiquer, ont le droit de faire du jeu à cinq contre cinq, ont le droit de faire de l'approche un contre un, comme un match normal, mais n'ont pas le droit de jeu, de faire de retour à la compétition , a précisé le dirigeant.

Dans l’attente d’autres assouplissements, Patrice Fillion a peur que des événements soient encore compromis dans la région.

Il y a des gros enjeux pour la région comme la Coupe Dodge [les championnats provinciaux de fin de saison] qui est supposée venir dans la région. Si le hockey n’est pas redémarré dans la fin de semaine avant la Saint-Valentin, il va vraiment falloir se positionner et penser à savoir que la priorité c’est de finir les saisons de hockey. Le hockey mineur veut finir les saisons. J’ai bonne espérance à aller avant la fin de semaine de la Saint-Valentin, parce qu’après ça, ça va risquer d’être beaucoup plus dur , a-t-il ajouté.

La sortie régionale est en ligne droite avec celle des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières qui ont lancé le mouvement #OnVeutJouer sur Internet. Les Patriotes sont dirigés par l’ancien entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Marc-Étienne Hubert.