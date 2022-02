Pourriez-vous voir des aurores boréales en Estrie mercredi soir? 

Au cours des derniers jours, il y a eu des éruptions à la surface du soleil. Ces irruptions-là projettent dans l’espace de gigantesques nuages de particules, et lorsque ces particules-là voyagent jusqu’à la terre et interagissent avec notre atmosphère, c’est ça qui va créer les aurores boréales , explique-t-il.

C’est plutôt rare de voir des aurores boréales en Estrie, parce que les particules du soleil qui interagissent avec l’atmosphère et qui créent des aurores vont surtout entrer dans l’atmosphère près des pôles. [...] Plus on est haut en latitude, si on va vers le nord du Québec, on est plus près de la zone où se créent les aurores boréales. Pour qu’on puisse les voir en Estrie, il faut généralement des événements de forte intensité, où la zone où les aurores se créent va s’étendre et s’en venir un peu plus au sud , ajoute-t-il.

Observer les aurores boréales requiert également beaucoup de patience et de chance, puisqu'elles sont assez imprévisibles.

Ce n’est pas uniquement les particules elles-mêmes qui déterminent ça [l'intensité des aurores], mais c’est comment elles interagissent avec le champ magnétique de la terre. [...] Nos capacités d’observer la surface du soleil s’améliorent, mais ne sont pas parfaites encore, donc on n’a pas tous les éléments pour bien modéliser ce qui va se produire dans le futur , remarque M. Poulin.

Mettre toutes les chances de son côté

Guillaume Poulin offre certaines recommandations aux Estriens qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté dans leur chasse aux aurores boréales.

« Il faut évidemment se trouver quelque part où il fait aussi noir que possible. » — Une citation de Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROLab du Mont-Mégantic

On est quand même chanceux ici dans la région, on a la réserve du Ciel étoilé du Mont-Mégantic, donc si on se déplace plus à l’est de Sherbrooke, il fait un peu plus noir. Ça, ça nous aide , souligne-t-il.

L’autre chose, c’est que les aurores en Estrie vont surtout se manifester près de l’horizon au nord. Il faut s’assurer de ne pas avoir une grosse rangée d’arbres ou une montagne à notre horizon nord pour voir les petits arcs lumineux se manifester correctement , indique-t-il.

Les cycles lunaires peuvent aussi aider les astronomes amateurs.

C’est dur à contrôler, mais si on est plus près de la nouvelle lune que de la pleine lune, ça va aussi nous aider, car le ciel va être plus sombre , explique M. Poulin.

Comme la soirée de mercredi devrait être nuageuse, les chances de voir des aurores boréales en Estrie sont réduites. Guillaume Poulin propose cependant une solution de rechange à ceux qui s'intéressent à ce phénomène.

Il y a à différents endroits dans le monde, surtout près des pôles, des caméras qui filment le ciel en continu et qui permettent de voir, à la maison et au chaud, des aurores boréales , s'exclame-t-il. Il recommande notamment la caméra AuroraMAX. Cette dernière appartient à l'Agence spatiale canadienne, se situe à Yellowknife et est diffusée sur le web.

Guillaume Poulin suggère également de ne pas perdre espoir, puisque les aurores boréales devraient se multiplier au cours des prochaines années.