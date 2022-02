La MRC de Drummond a une nouvelle directrice générale

Elle prend la barre de l'organisation en remplacement de Gabriel Rioux, qui était en poste depuis 2020. Celui-ci a quitté ses fonctions dans la foulée d'un diagnostic organisationnel, qui était réclamé par les élus depuis des mois. Celui-ci n'est toujours pas terminé, mais doit être déposé sou peu.

Les élus remettaient en question des décisions par la décision générale, soutenaient que la MRC était gérée de manière antidémocratique et voulaient y voir plus clair dans le système de gestion.

On trouvait qu'il y avait beaucoup de roulement de personnel. On avait aussi des questions sans réponses , explique la mairesse de Saint-Majorique, Line Fréchette.

Je ne veux pas personnaliser la problématique, mais on avait des enjeux spécifiques et on est allé chercher quelqu'un qui était capable d'y répondre , a souligné pour sa part la préfète de la MRC Drummond, Stéphanie Lacoste.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Christine Labelle dans notre équipe. » — Une citation de Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de Drummond

La nouvelle directrice générale entrera en fonction à la mi-février.

Avec les informations de Jean-François Dumas