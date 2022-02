Fort McMurray : 2 fois plus de cambriolages de commerces au centre-ville en 4 ans

En 17 ans, le commerce de Brad Malley ne s'est jamais fait cambrioler. Mais le 16 janvier une personne s’est introduite dans son magasin Popeye’s Supplements pour y dérober l’ordinateur et le disque dur.

Il n’y avait aucun argent dans la caisse. Brad Malley estime qu’il est difficile de prévenir ce genre de situation, malgré la présence d’un système de sécurité dans son commerce.

Que pouvez-vous faire si quelqu’un décide [...] de défoncer une porte? La police va prendre quelques minutes avant d’arriver.

Brad Malley a payé 700 $ pour remplacer la vitre de la porte de son commerce. Mais il ne veut pas déposer une réclamation de crainte que sa prime d'assurance augmente.

Néanmoins, le plus frustrant pour lui est la perte des photos de ses enfants contenues dans l’ordinateur volé. Mes enfants ont quatre et six ans et j’avais [des photos] d’eux en train de faire du vélo ou de jouer quand ils n’étaient que tout petits.

La Gendarmerie royale du Canada GRC remarque une tendance

Il y a eu 50 cambriolages dans un commerce dans le centre-ville de Fort McMurray en 2018. Trois ans plus tard, en 2021, ce chiffre a doublé à 100.

Les autorités signalent également 16 cambriolages dans la communauté, dont 15 au centre-ville depuis le début de 2022.

Nous avons remarqué une tendance de cambriolage et d’entrée par effraction dans le centre-ville de Fort McMurray , indique dans un courriel la caporale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Lacey Blair.

Elle souligne qu’un nombre de ressources de la GRC [sont] dédiées à l’investigation de ces dossiers .

La directrice générale de la Chambre de commerce de Fort McMurray, Dianna de Sousa, a rencontré le maire précèdent pour l’informer de cette situation et comment l’endiguer.

La Chambre a milité pour [...] une police efficace, déclare-t-elle. Les gens ne voudront plus aller au centre-ville [s’ils] continuent d’entendre parler de crimes, dit-elle. [Les commerces] perdront en affluence.

Le maire de la municipalité de Wood Buffalo, Sandy Bowman, a écrit par courriel que des efforts accrus [de la part de la Gendarmerie royale du Canada GRC ] sont en cours pour limiter ces incidents.

Il espère que l’ouverture prochaine au centre-ville d’une station de police communautaire au Jubilee Centre palliera ce phénomène.

Avec les informations de Jamie Malbeuf