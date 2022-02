Pourquoi des membres des communautés noires se méfient du vaccin contre la COVID-19

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit à Toronto et dans la province, alors que plus de 6 millions d’Ontariens ont maintenant reçu une troisième dose.

Toutefois, si on en croit les statistiques, certaines communautés, comme la communauté noire, hésitent encore beaucoup à se faire vacciner.

Dans des quartiers peuplés majoritairement par des résidents noirs, comme Black Creek à Toronto, seuls 35 % de la population adulte a reçu sa dose de rappel, contre 60 % en moyenne dans la Ville Reine.

L'explication est en partie culturelle, prétend Jacques Lehani Kagayo, leader de la communauté congolaise dans le sud-ouest de l'Ontario.

« Beaucoup hésitent à prendre la dose de rappel et beaucoup hésitent même à prendre la première et la deuxième dose. Beaucoup de nos compatriotes ont grandi sans se faire vacciner. On vivait sans cela, donc ce n'est pas ancré dans notre mode de vie. » — Une citation de Jacques Lehani Kagayo, président de la Communauté congolaise de Windsor

Plus méfiants

Une certaine méfiance demeure, selon le Dr Akwatu Khenti, du Groupe torontois de scientifiques noirs pour l'équité vaccinale.

Diverses expériences médicales menées sur les personnes noires à travers l'histoire (le Dr Khenti cite le scandale de Tuskegee à propos de la syphilis), la discrimination dans les soins médicaux et la désinformation dans les médias sociaux alimentent leur réticence à se faire vacciner, dit-il.

Le Dr Akwatu Khenti mène un groupe de travail qui veut s'attaquer à la méfiance envers les vaccins dans les communautés noires. Selon lui, construire un lien de confiance prendra du temps. Photo : Adam Coish/Université de Toronto

Mais l'héritage socio-politique joue aussi un rôle important, selon lui.

« Les gens qui viennent de pays qui ne sont pas des démocraties ont tendance à être plus sceptiques, plus méfiants envers le gouvernement et les vaccins. De nombreux pays subsahariens sont autoritaires, les gens n'ont pas le choix et ne sont pas pleinement informés sur la santé publique. » — Une citation de Le Dr Akwatu Khenti, président du Groupe de travail de scientifiques noirs sur l'équité en matière de vaccins.

Établir le dialogue

Santé publique Toronto a développé tout un arsenal de stratégies pour tenter de gagner la confiance de certains, comme le déploiement d'équipes de discussion sur le vaccin et d' ambassadeurs communautaires , qui rapportent les différents doutes de la population des quartiers.

La bonne approche est une approche holistique qui comprend les besoins de la communauté, dirigée par la communauté et rencontre les résidents là où ils se trouvent , peut-on lire dans un courriel à Radio-Canada par un porte-parole de Santé publique Toronto.

Cela pourrait, par endroits, avoir porté ses fruits. Dans deux énormes [en termes de population] codes postaux, nous avons atteint plus de 90 % de deuxième dose , indique le Dr Khenti.

Mais le chemin sera long pour les encourager à recevoir une 3e dose du vaccin.

Ne vous attendez pas à ce que la même stratégie fonctionne pour la 3e dose. Cela va prendre des semaines, des mois et peut-être même des années parce que nous avons de nombreuses communautés et quartiers qui ont été négligés pendant trop longtemps, de sorte que la méfiance s'est accumulée et s'est presque solidifiée , analyse-t-il.

Un certain nombre d'initiatives sont en cours pour tenter d'augmenter l'administration de la troisième dose à Toronto, notamment à Etobicoke Nord, Humber River-Black Creek et Scarborough; des quartiers qui ont des taux de vaccination particulièrement faibles.