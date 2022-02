L’aqueduc est gelé à Baie-Johan-Beetz, mais l'eau vient aux résidents grâce à l'entraide

Le réseau d'aqueduc aurait flanché en raison d’un gel, comme l’explique le directeur des opérations chez Pahin Électrique, Johnny Vigneault.

Les tuyaux sont gelés en dessous de la [route] 138. Maintenant, il faut réussir à dégeler les tuyaux pour réussir à ramener de l’eau au village , explique Johnny Vigneault.

Les citoyens à la rescousse

En attendant, les rares jeunes du village se portent volontaires pour faire des tournées quotidiennes de distribution d’eau.

Olivier Côte, un résident de Baie-Johan-Beetz, distribuer de l'eau de maison en maison. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Olivier Côté, un citoyen de Baie-Johan-Beetz, s’active sans relâche depuis une semaine pour acheminer de l’eau aux résidents, dont plusieurs sont âgés.

Depuis le jour un, avec la Municipalité, j’ai demandé si je pouvais aider à dépanner au moins pour les personnes âgées, soulève M. Côté. On a de l’eau dans une citerne pour alimenter les toilettes.

« Ma première pensée, c’est pour les personnes dans le besoin, ça m’inquiète beaucoup. On est dans un village où il y a beaucoup de personnes âgées. » — Une citation de Olivier Côté, un citoyen de Baie-Johan-Beetz

Denis Harvey est conseiller municipal à Baie-Johan-Beetz. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

L’eau provient d’un contenant rempli par un camion qui fait des aller-retour à Havre-Saint-Pierre, situé à 74 kilomètres de Baie-Johan-Beetz. On va continuer à distribuer de l’eau comme ça, jusqu’à tant que ça se répare , explique un des conseillers municipaux, Denis Harvey.

Il sent qu'il doit agir pour sa communauté. On ne peut pas regarder la parade, on en fait partie. On peut aider. Ici, il y a des gens âgés qui ne peuvent pas faire ça. C’est nous autres qui sommes dans l’âge qu’ils disent qu’on peut donner un coup de main. Et je ne suis pas tout seul, il y en a d’autres avec moi et ça va bien , témoigne Denis Harvey.

Mais cette eau n’est pas potable. Elle sert à se laver, à remplir les réservoirs des toilettes, à faire la vaisselle et le lavage par exemple. L’eau potable est plutôt distribuée gratuitement à la coopérative du village.

Tout comme Olivier Côté, Sébastien L'Écuyer a mis la main à la pâte en distribuant de l'eau aux résidents. On a l’impression de passer l’Halloween, d’une certaine façon. On passe à chaque maison, et on va porter de l’eau aux gens , explique-t-il.

Sébastien L'Écuyer a mis la main à la pâte en distribuant de l'eau aux résidents du village. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Sébastien L'Écuyer est aussi chargé de projet pour le prêt à manger à la coopérative de solidarité du village. Pour lui, de telles circonstances font ressortir les belles couleurs d’un village isolé.

Dans l’adversité, j’ai l’impression que les gens réagissent de façon très, très solidaire. Les gens sont très soudés , ajoute Sébastien L'Écuyer rencontré au village par Radio-Canada mardi.

Pour certains, l’expérience rappelle la nostalgie d’antan. C’est le cas d'Huguette Deraps, qui habite au village depuis 35 ans. On tombe comme dans l’ancien temps. Avant c’était comme ça, on se lavait dans des bassins comme on fait aujourd’hui , explique-t-elle le sourire aux lèvres.

Huguette Deraps habite au village de Baie-Johan-Beetz depuis 35 ans. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La Sécurité publique prête à aider s'il le faut

Dans une réponse envoyée par courriel, le ministère de la Sécurité publique dit être en communication avec la Municipalité et qu'il demeure en soutien si la situation le requiert .

Pour l’instant, peut-on encore lire dans ce courriel, la Municipalité nous a informé qu’elle poursuit, depuis le début de ce bris, la distribution d’eau aux citoyens pour la consommation ainsi que pour les besoins d’utilité

Radio-Canada a tenté de joindre, sans succès, le maire de Baie-Johan-Beetz.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe.