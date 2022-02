Ils plongent en apnée dans un lac gelé les week-ends pour garder le moral

Ils se sont levés tôt, un samedi matin, pour passer la journée dans un décor de toute beauté sur le lac Minnewanka, dans le parc national Banff.

Entourés de montagnes, les membres certifiés du groupe The Freezedivers, lié au Dive Shop de Calgary, façonnent à la tronçonneuse deux trous dans la couche de glace de 30 cm.

Le facteur éolien est de -8 à la surface. Sous l'eau, la température est seulement de 2 °C. L'activité dure toute la journée. Les participants plongent à quelques mètres de profondeur et nagent d’un trou à l’autre, accrochés à une corde.

Les participants passent d'un trou à l'autre en suivant une corde, toujours accompagnés par un autre plongeur. Photo : Dakota Doolaege

Même avec des combinaisons, ils ne restent pas plus d'une vingtaine de minutes dans l'eau et moins d'une minute sous l'eau.

Sabrina Figliomeni, organisatrice de cette sortie et instructrice de plongée, assure qu’il ne fait pas si froid une fois qu'on est immergé si on se prépare mentalement et qu'on respire lentement.

Il faut rester calme et surtout faire attention de ne pas se cogner la tête en remontant à la surface , explique celle qui a découvert cette activité marine à l'âge de 6 ans.

Des exercices de respiration

Selon l'accompagnatrice, l'intérêt pour ce sport a grandi à cause de la pandémie, surtout chez les femmes. Le jour de notre visite, seulement 2 des 12 participants sont des hommes. Nola Fielding a découvert l’apnée il y a à peine un an.

Sous l'eau, je me sens en paix. On n'entend rien. On ne pense à rien. J'oublie mes problèmes, mes factures ou mon stress et je profite de la sublime nature , explique-t-elle.

Le lac Minnewanka, dans le parc national Banff, est très apprécié des plongeurs pour sa profondeur et sa grandeur. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Originaire de France, Pierre Widjenes est en Alberta depuis neuf ans. Il fait de l'apnée sous la glace pour la première fois.

Cette capacité à retenir sa respiration et contrôler son mental, tu peux aussi l’apporter au travail. Quand tu as un environnement stressant, tu te dis : "C’est bon, ça va bien se passer!" , explique le nouveau converti.

Avant de se lancer dans l’eau glacée, ces sportifs certifiés font plusieurs minutes d'exercice de respiration. Plonger dans ces conditions est un défi pour le mental que peu de personnes voudraient affronter. Des passants admiratifs se regroupent autour d'eux à chaque sortie.

Il faut près de deux heures au groupe pour créer les deux trous dans la glace et monter les trois tentes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Frileux s'abstenir

Roxane Rommaruga est venue soutenir sa fille, Lorenza Malaguti, qui a été initiée à l’apnée lorsqu’elle était petite, en Italie. C’est émouvant. Je suis fière. J'aimerais [plonger], mais je n'ai pas l'entraînement.

L’expérience est plus difficile pour Lorenza Malaguti que pour les autres. J’ai des problèmes de circulation , dit-elle. La trentenaire doit sortir de l’eau plusieurs fois pour se réchauffer les pieds et les mains dans une petite bassine d’eau chaude.

Lorenza Malaguti et une autre plongeuse se réchauffent les pieds dans une bassine d'eau chaude entre deux passages. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Malgré ce détail, c’est une expérience incroyable , assure Lorenza Malaguti. Au début, ça fait comme des aiguilles sur le visage, mais d’un coup, on a une vague de chaleur et d'énergie sous l’eau et on joue avec les bulles d’air sous la glace.

Ce décor naturel évolue de jour en jour. Les Freezedivers vont continuer à plonger sous la glace jusqu'en mars. Cet été, les plus experts pourront même le faire sans combinaison.