Kanye West ne veut rien savoir des NFT pour le moment

Alors que plusieurs artistes de différentes disciplines se lancent à pieds joints dans l’aventure des NFT (non-fungible tokens), ou JNF (jetons non fongibles) en français, le rappeur américain Kanye West a affirmé qu’il « ne surfait pas sur cette vague pour le moment », préférant faire « de la musique et des produits dans le monde réel ».

Au même moment où l’engouement des musiciens et musiciennes pour ce nouveau marché de l’art numérique prend de l’ampleur, le rappeur a demandé aux 10,6 millions de fans qui le suivent sur Instagram de cesser de lui envoyer des demandes de JNF.

Arrêtez de me demander de faire des JNF, je n’en ferai pas , a-t-il écrit dans une publication sur Instagram. Ma priorité est de créer des produits réels dans le vrai monde. De la nourriture réelle, des vêtements réels, des abris réels .

Cette position se trouve aux antipodes de celle adoptée par d’autres artistes ayant déjà mis cette nouvelle technologie à profit, comme le groupe Kings of Leon ou la chanteuse Grimes. En 2021, cette dernière a vendu une série de 10 œuvres d’art numérique contenant sa musique pour 6 millions de dollars américains.

Certaines étaient uniques, alors que d’autres étaient offertes en édition limitée de quelques milliers d’exemplaires. Chacun d’entre eux possédait sa propre signature venant de la chaîne de blocs.

La réticence de Brian Eno envers les JNF

Kanye West n’est pas le seul artiste à avoir pris position contre la tendance des jetons non fongibles. Le prolifique Brian Eno, pionnier de la musique ambiante et expérimentale, s’est longuement penché sur le sujet dans une entrevue accordée au site The Crypto Syllabus, en décembre.

À mes yeux, les JNF sont simplement une façon pour les artistes de toucher leur petite part du capitalisme global. C’est notre propre version mignonne de la financiarisation , a-t-il expliqué.

J’ai été approché à plusieurs reprises "pour faire un JNF". Jusqu’ici, rien ne m’a convaincu que ça valait la peine d’investir [ce marché]. Créer une œuvre qui "vaut la peine" implique selon moi de créer quelque chose qui ajoute de la valeur au monde, et non pas seulement à un compte en banque. Si mon but premier était de faire de l’argent, je n’aurais probablement pas choisi d’être un artiste.

Un JNF est une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre numérique dont l’historique de propriété est conservé et accessible au moyen de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain). Le phénomène a explosé en 2021, surtout à partir du mois de mars, lorsque le collage numérique Everydays: the First 5000 Days, de l’artiste Beeple, a été adjugé pour 90 millions de dollars américains.