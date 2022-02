L’insularité, le principal enjeu de la rentrée parlementaire de Joël Arseneau

Selon lui, le décret adopté par le gouvernement de Philippe Couillard en 2016 a atteint ses limites. On doit faire des représentations incessantes pour prouver qu’on doit utiliser ce décret pour reconnaître les particularités liées à l’insularité.

Une loi, croit le député, viendra encadrer plus rigoureusement l’exercice de la modulation des services et programmes gouvernementaux aux contraintes de l’insularité.

Port de Cap-aux-Meules

La désuétude du port de Cap-aux-Meules est devenue un problème pour l’ensemble des flottilles de pêche de l’archipel, mais aussi pour la CTMA qui assure les services de fret et de traversier.

C’est à la fois un enjeu de transport et un enjeu pour les pêcheurs, mais surtout un dossier fédéral.

Le député croit par contre qu'il est temps que le Québec s'en mêle.

Les Madelinots attendent toujours le plan d’investissement et de rénovations du port ainsi que la réalisation de la promesse libérale de retirer le quai de la liste des infrastructures excédentaires.

Le député estime que Québec doit être à la table des discussions autour de la reconstruction en tant qu’utilisateur. Il rappelle que Transports Québec est un important utilisateur du port, comme Hydro-Québec et tout l’approvisionnement de l’archipel ainsi que son développement touristique. La porte d’entrée des îles, c’est le port de Cap-aux-Meules, rappelle Joël Arseneau. Il est clair que le gouvernement du Québec et les instances locales doivent être partie prenante des discussions avec le gouvernement fédéral.

Le député affirme avoir invité le ministre responsable de la région, Jonathan Julien, à revendiquer un siège au comité directeur du port de Cap-aux-Meules.

Chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau reviendra à la charge concernant le dépôt du plan de relance du transport aérien régional. On va continuer de maintenir la pression pour l’obtenir, promet le Madelinot qui se sent doublement concerné puisque la desserte aérienne est un lien essentiel aux îles.

Pêches et baleines

Joël Arseneau compte s'immiscer dans un autre dossier fédéral.

Il est en effet difficile de parler d’enjeux locaux dans l’archipel sans évoquer la pêche et le secteur maritime.

Joël Arseneau rappelle qu’avec le tourisme, la pêche est un des deux moteurs économiques de l’archipel.

Il demande à Québec d'intervenir pour soutenir la flottille québécoise ainsi que celle des Îles-de-la-Madeleine, notamment dans les dossiers de la protection de la baleines noires et du fonds des pêches.

Au printemps dernier, une centaine de homardiers ont dû retirer leurs casiers en raison de la présence de baleines noires de l’Atlantique au large de l’archipel.

Ces événements sont appelés à se multiplier et les pêcheurs souhaiteraient que le ministère fédéral des Pêches et des Océans assouplisse ses mesures de fermeture des zones de pêche. La perspective de fermer la pêche dans d’immenses quadrilatères pour deux semaines, quatre semaines, la moitié de la saison, c’est absolument impensable, mais c’est possible , commente Joël Arseneau.

De leur côté, les crabiers sont aussi préoccupés par les nouveaux cordages à faible tension qui pourraient être imposés par Pêches et Océans en 2023. Le ministère souhaite ainsi éviter les empêtrements de mammifères marins, mais les pêcheurs estiment que les nouveaux cordages vont multiplier les pertes de casiers.

« Québec doit s’assurer que le fédéral soutiendra les pêcheurs de nos régions. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

De même, le député estime que Québec doit réussir à s’entendre avec son vis-à-vis fédéral pour une utilisation plus efficiente du fonds des pêches par les pêcheurs qui souhaitent moderniser leur équipement. Il ajoute enfin que les Madelinots attendent toujours le plan sur la mariculture.

Ce sont des projets qui ne font pas la manchette, mais qui sont fondamentaux pour préparer l’aveni r, commente Joêl Arseneau.

Logements et garderies

Parmi les dossiers qui occuperont le député des Îles au cours des prochains mois, celui des places en garderie arrive aussi bien haut sur la pile.

Depuis plus de quatre ans, les Madelinots réclament des solutions pour les familles.

Le quart des petits Madelinots est sans service de garde, selon les dernières estimations. Une réponse pourrait bien venir sous peu, croit Joël Arseneau. Il y a deux projets sur la table, dit-il. On espère avoir de bonnes nouvelles au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Tout près du dossier des garderies, celui du logement reste toujours chaud.

Avec l’adoption du projet de loi 213 en juin 2020 pour le logement aux Îles, l’archipel se dirige vers des solutions.

Il manque toutefois de logements abordables, relève le chef parlementaire du Parti québécois. Son parti réclame d’ailleurs la construction de 5000 logements abordables par année durant les quatre prochaines années.

Toutefois pour l’heure, la situation demeure préoccupante aux Îles-de-la-Madeleine où de nombreux travailleurs vont se retrouver sans logement au printemps avec l’arrivée des touristes. Il faut à tout prix éviter le printemps prochain cette crise du logement qu’on a vécue l’an dernier.

Joël Arseneau indique que les différents partenaires du milieu sont déjà à l'œuvre. Il croit que la création d’un guichet de dépannage pour les gens sans logement pourrait aider à court terme à désamorcer la crise.