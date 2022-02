COVID-19 : 14 morts en Atlantique mercredi

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, on signale mercredi 165 hospitalisations liées à la COVID-19 dépassant légèrement le record pour une seule journée.

La santé publique signale aussi la mort de quatre autres personnes atteintes de la COVID-19.

Il faut préciser que, sur 165 patients, 67 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID-19, tandis que 98 sont atteint de la maladie, mais hospitalisés pour un autre problème de santé.

Seize patients sont aux soins intensifs avec la COVID-19. Cinq personnes sont sous respirateur artificiel.

Depuis le 1er décembre, les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées représentent environ les deux tiers des hospitalisations (63 %) et des décès (62 %) liés à la COVID-19.

Le gouvernement provincial indique mercredi qu’il y a eu 381 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et 521 découverts par des tests rapides.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les autorités médicales signalent mercredi six décès liés à la COVID-19. Toutes ces personnes avaient plus de 60 ans et une était centenaire.

La COVID-19 force l’hospitalisation de 92 personnes en ce moment, dont 13 qui se trouvent aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi mercredi 255 autres patients des hôpitaux qui sont atteints de la COVID-19 :

136 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

119 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

La province signale que 395 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

Île-du-Prince-Édouard

Le nombre d’hospitalisations causées par la COVID-19 reste stable à l’Île-du-Prince-Édouard. Tout comme la veille, il y a 15 patients qui sont à l’hôpital après y avoir été admis pour cette maladie, dont deux qui se trouvent aux soins intensifs.

Il y a aussi huit autres patients des hôpitaux — deux de plus que la veille — qui ont été déclarés positifs à la COVID-19, mais qui sont soignés pour un autre problème de santé.

Le ministère de la Santé signale mercredi la découverte de 238 nouveaux cas de la maladie. En tenant compte des gens qui se sont rétablis après avoir eu la COVID-19, le nombre de cas actifs a augmenté légèrement, passant de 2225 à 2253. La tendance est à la baisse, avec 387 cas actifs de moins qu’il y a une semaine.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, où l’on signalait mardi un record de 25 hospitalisations entraînées par la COVID-19, le ministère de la Santé annonce mercredi que quatre personnes en sont décédées.

Les défunts ont tous 70 ans ou plus. La COVID-19 a maintenant fait 44 morts dans la province depuis le début de la pandémie.

Il y a mercredi 20 personnes hospitalisées pour cette maladie, dont 9 aux soins intensifs.

Avec 248 nouveaux cas dépistés, le nombre de cas actifs diminue légèrement, passant de 1915 à 1895. Le total est en forte baisse depuis deux semaines, alors que l’on dénombrait au moins 3200 cas actifs.