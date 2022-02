Un délateur raconte les dessous d’un grand réseau de trafic de drogues au N.-B.

Marcel Friolet a raconté qu'il était impliqué dans le commerce de la drogue depuis 2002, environ.

Lors de son témoignage fait en cour à Bathurst le 1er février, dans le cadre du procès de son associé Normand Godbout, l'homme d'Allardville affirme être vite devenu l’un des principaux responsables de la vente de cocaïne au Nouveau-Brunswick.

Marcel Friolet dit qu’il commandait environ huit kilogrammes de cocaïne par mois des Hells Angels à Montréal.

Emery « Pit » Martin lors d'une arrestation précédente Photo : Radio-Canada

Il agissait sous la tutelle d’Emery « Pit » Martin, un membre en règle des Hells Angels qui habitait à Sainte-Anne-de-Madawaska, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

« Je payait une taxe de 30 000 $ par mois [à Emery « Pit » Martin] pour desservir mon territoire. » — Une citation de Marcel Friolet, ancien trafiquant de drogue

Emery « Pit » Martin et Marcel Friolet font partie de la douzaine d’individus arrêtés au printemps 2018 lors du démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne qui sévissait dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Ils ont été arrêtés dans le cadre des opérations J-Thunder et J-Thunderstruck, deux enquêtes entreprises en 2016 par la Gendarmerie royale du Canada GRC avec l’aide de corps policiers au Québec.

Quelques mois après son arrestation, Marcel Friolet a accepté de collaborer avec la police et est devenu un témoin-délateur.

En échange de son témoignage, il a reçu l’immunité et a été placé sous le Programme de protection des témoins. Pour sa sécurité, il vit maintenant sous une nouvelle identité dans un lieu gardé secret.

Lors de sa présence à Bathurst, au moment de son témoignage, il était sous haute surveillance policière.

Complices en prison

La Gendarmerie royale du Canada GRC avait accumulé beaucoup de preuves dans le cadre de ces deux enquêtes grâce, notamment, à de l’écoute électronique.

La collaboration de Marcel Friolet – l'une des têtes dirigeantes du réseau – a contribué à emprisonner la majorité des autres personnes arrêtées en 2018.

Un des individus arrêtés en avril 2018 arrive au tribunal de Bathurst peu après son arrestation Photo : Radio-Canada

Voici le sort réservé à la majorité des individus arrêtés lors de ces opérations : Daniel Duguay de Saint-Irénée - condamné à 2 ans de prison le 11 juin 2019;

Eric Degrace d'Évangéline - condamné à 8 ans de prison le 26 juin 2019;

Jason Poirier d'Inkerman - condamné à 4 ans de prison le 11 mars 2020;

Julie Michaud d'Allardville - condamnée à 90 jours de prison le 4 mars 2020;

Danny Smith d'Allardville - condamné à 12 ans de prison le 11 septembre 2020, en plus d'une amende de 90 000 $;

John Watson d'Allardville - condamné à 3 ans de prison le 11 janvier 2021;

Simon Dupuis du Québec - condamné à 18 mois de prison le 19 janvier 2021;

Raymond Bertrand du Québec - condamné à 2 ans de prison le 10 mai 2021;

Emery Martin de Ste-Anne-de-Madawaska - condamné à 7 ans et demi de prison le 18 octobre 2021;

Eric Doucet de Chamberlain Settlement - connaîtra sa peine le 18 mars 2022;

Normand Godbout de Grand-Sault - connaîtra sa peine le 21 mars 2022.

Fonctionnement du réseau

Lors de son témoignage à Bathurst, Marcel Friolet a expliqué qu’à titre de bras droit d'Emery « Pit » Martin, il pouvait distribuer de la cocaïne partout au Nouveau-Brunswick à l’exception de la région de Moncton, un territoire contrôlé par un autre membre des motards criminalisés.

Il raconte que la drogue était transportée par véhicule à Allardville, où elle était « coupée » par Danny Smith, son principal acolyte. Elle était ensuite redistribuée par des livreurs dans un vaste réseau de revendeurs.

« J’achetais de la cocaïne dont la pureté était d’au moins 90 %. » — Une citation de Marcel Friolet, ancien trafiquant

Le réseau sévissait dans tout le nord-est du Nouveau-Brunswick mais aussi dans le Restigouche, le Madawaska et Victoria.

Pour ce qui est de Normand Godbout, Marcel Friolet lui revendait environ deux kilogrammes de cocaïne par mois au prix de 64 000 $ le kilogramme. Le territoire de Normand Godbout couvrait les régions de Grand-Sault et de Fredericton.

En septembre 2017, un des livreurs de Marcel Friolet, en route pour livrer une « commande » à Normand Godbout, s’est fait arrêté sur la route 17 entre Saint-Quentin et Saint-Léonard avec un kilogramme de cocaïne en sa possession.

Cette saisie a refroidi les ardeurs de Marcel Friolet qui s’est mis à hésiter à poursuivre ses échanges avec Normand Godbout, parce qu’il sentait « la chaleur », une allusion à une possible surveillance policière.

Les affaires entre les deux ont repris quelques mois plus tard, mais ont vite pris fin en avril 2018 lors du démantèlement du réseau.

Les opérations policières menées dans le cadre de J-Thunder et J-Thunderstruck ont permis de saisir cinq kilos et demi de cocaïne et plus de 900 000 $ en argent comptant.