Le parc sauvage Kitaskino Nuwenëné, dans le nord de l’Alberta, s’agrandit

Le plan d'expansion prévoyait d'ajouter 1438 kilomètres carrés au parc provincial sauvage existant d’environ 1618 kilomètres carrés, note le gouvernement provincial dans un communiqué.

Toutefois, selon le communiqué, Burgess Canadian Resources, un nouveau titulaire de bail de sables bitumineux, a proposé de soutenir l'agrandissement en cédant les accords miniers de la Couronne au milieu de la zone.

De ce fait, près de 87 kilomètres carrés supplémentaires seront ajoutés à cette zone contiguë de forêt boréale.

La zone originale, située au sud du parc national Wood Buffalo, est adjacente aux parcs provinciaux Birch River et Richardson.

Depuis la création du parc provincial, en 2019, ces terres sont consacrées à la conservation, aux loisirs et au soutien des activités traditionnelles des peuples autochtones . La Première Nation crie Mikisew a mené les discussions.

Une fois de plus, nous avons prouvé que la collaboration peut donner des résultats , indique Peter Powder, le chef de la Première nation crie Mikisew dans le communiqué.

En conférence de presse, il a souligné que l’objectif premier des Premières Nations de protéger la faune et la flore est en voie de réalisation.

« Nous célébrons le fait qu'une partie importante de notre patrimoine est mieux protégée aujourd'hui qu'il y a quelques jours. » — Une citation de Peter Powder, chef de la Première nation crie Mikisew

Protection de la faune et la flore

Le gouvernement fédéral a investi 3,8 millions de dollars pour la création du parc et plus de 5,3 millions pour aider à garantir son expansion, affirme Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, en conférence de presse.

Selon lui, la protection de cette zone permet d'agrandir le réseau d’aires protégées et de conservation de la faune et de la flore.

L'agrandissement contribuera aussi à créer une zone tampon de conservation complète au parc national Wood Buffalo, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était d'ailleurs une des recommandations énoncées par l’UNESCO pour éviter qu’il se détériore davantage.

Par ailleurs, l’expansion de la zone protégée augmente la protection de l’eau qui se jette dans le delta Paix-Athabasca, un des plus grands deltas d’eau douce au monde.

Le ministre explique que les zones humides protègent les communautés et la biodiversité dans la lutte contre les changements climatiques. Il ajoute que la modification du cycle de l’eau est à l'origine des principaux facteurs de la perte de la biodiversité comme les inondations, les sécheresses et les feux de forêt.

Cette expansion aidera le Canada à atteindre son objectif de préserver 25 % des territoires marins canadiens d'ici 2025 et 30 %, d'ici 2030, ajoute-t-il.