Inflation et pénuries assombrissent les perspectives économiques en Ontario

Selon un sondage réalisé l’automne dernier, seuls 29 % des 1513 répondants disaient être confiants par rapport à l’économie ontarienne – contre 21 % en 2020. Pour ce qui est du niveau de confiance en leur propre organisation, il est passé de 48 % à 57 % au cours de la même période.

Il faut noter que le sondage a été réalisé avant la vague Omicron. Les auteurs estiment que ce nouveau contexte a davantage teinté l’optimisme des entreprises.

L'Ontario a commencé à connaître un regain en 2021 grâce aux efforts de vaccination et à la réouverture de l’économie. La confiance des entreprises, le produit intérieur brut PIB et la croissance de l'emploi sont à la hausse après des creux records en 2020 , affirme le président de la Chambre de commerce de l’Ontario, Rocco Rossi.

Les auteurs du rapport parlent d’un effet domino de conséquences économiques : les emplois ne sont pas pourvus et la demande des consommateurs dépasse la capacité de production, amputée par les problèmes de chaînes d’approvisionnement.

Ces enjeux font grimper les prix et exacerbent le climat d’incertitude qui règne chez les entreprises, selon eux.

La Chambre de commerce de l’Ontario et Golfdale Consulting ont interrogé 1513 entreprises, organismes sans but lucratif et établissements postsecondaires dans le cadre de ce sondage en ligne, mené du 6 octobre au 19 novembre 2021. Une marge d’erreur ne peut pas être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci. Toutefois, à titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ± 3 %, 19 fois sur 20.