Nickel dans l’air à Québec : l’opposition veut recentrer le débat

Dans les derniers jours dans le discours public, il a surtout été question de savoir si la Ville de Québec pourrait imiter celle de Montréal et imposer ses propres normes environnementales et en assurer le suivi elle-même. La question, bien que pertinente selon le chef de l’opposition, ne doit pas se substituer au débat actuel, c’est-à-dire de prendre position sur la limite de nickel dans l’air cinq fois plus élevée que souhaite établir le gouvernement Legault.

Dans l'immédiat, c'est l'enjeu du nickel, je ne veux pas qu'on perdre ça de vue , souligne Claude Villeneuve, en rappelant que le conseil municipal devra voter lundi sur une proposition de s’opposer aux nouvelles normes mises de l’avant. Les consultations du gouvernement du Québec se terminent le 20 février et, selon lui, ce n’est pas le temps de débattre à savoir si la Ville de Québec devrait réclamer davantage de pouvoir en matière d’environnement.

Claude Villeneuve invite l'administration Marchand à procéder à la plantation des 30 000 arbres en se basant sur la science. Photo : Radio-Canada

« J'ai l'impression qu'on est en train d'utiliser ça pour faire diversion. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec

La chef de Transition Québec parle elle aussi de diversion du maire. En faisant diversion de la hausse de la norme sur le nickel, Bruno Marchand diminue nos chances de la bloquer , analyse Jackie Smith.

La conseillère municipale critique aussi la mécanique du plénier, alors que chaque conseiller pourra poser une seule question à la dizaine d'intervenants conviés devant les élus. J'aurai une question à posé, alors que les autres partis qui ne représentent pas nécessairement les citoyens les plus concernés auront plus de questions. C'est une farce.

Le tour de la question?

Le maire Bruno Marchand a répété à maintes reprises qu’il s’agissait, selon lui, un exercice démocratique important qui permettrait de faire le tour de la question avant de prendre formellement position.

Le chef de l’opposition prévient toutefois qu’un comité plénier d’une journée a ses limites. Il souligne que la seule scientifique qui répondra aux questions des élus, Michèle Bouchard, est aussi celle qui a rédigé l’avis sur lequel le ministère de l’Environnement a basé son argumentaire pour rehausse la limite de particules de nickel dans l’air.

Ayez des attentes modérées quant à l'éclairage que cet exercice-là va nous procurer , prévient Claude Villeneuve. On n'entendra pas une diversité d'avis scientifiques. […] Il y a beaucoup plus de scientifiques qui nous invitent à la prudence sur un rehaussement des normes.

L’Ordre des chimistes du Québec, qui participera au comité plénier, juge notamment que la protection du public doit être la priorité lorsqu’il est question de normes environnementales.

« C'est vaste ces questions-là. C'est pas juste ce qui se retrouve dans nos poumons, c'est ce qui se retrouve dans notre eau, dans nos aliments. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec

Il déplore aussi qu’aucun groupe suggéré par l’opposition pour le comité plénier n’ait été retenu par l’administration Marchand.

L’opposition officielle se questionne aussi sur les nombreux dépassements de la norme actuelle de nickel dans l’air rapportés ces dernières années alors que le ministère de l’Environnement est incapable de dire si des entreprises ont écopé de sanctions.

L'air du quartier est saturé

Invité à faire une présentation lors du plénier, le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou rappellera notamment que les résidents se battent depuis plus de 10 ans pour une meilleure qualité de l'air.

Le président, Raymond Poirier, fait valoir que si la nouvelle limite proposée pouvait être acceptable à certains endroits, il est primordial de considérer la situation particulière de Limoilou. Quand on regarde toutes les évaluations qui ont été faites sur la qualité de l'air du quartier [...], ce qui est clair, c'est que l'air du quartier est saturé. Il n'y a plus de place à l'intérieur de cet ensemble de polluants pour en ajouter, ou pour ouvrir la porte à plus de polluants.

Liste des intervenants au comité plénier : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Ville de Québec (experts de la division de prévention de qualité du milieu et du service du développement économique);

Michèle Bouchard, professeure titulaire, École de santé publique, Département de santé environnementale et santé au travail;

Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale;

Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale;

Ordre des chimistes du Québec;

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec;

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou;

Conseil de quartier de Maizerets;

Conseil de quartier de Lairet;

Glencore.

