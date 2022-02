Des minières abandonnent des concessions dans la Peel

Cela pourrait bien être la fin proche d’une saga vieille de 18 ans. Lundi, le gouvernement du Yukon a annoncé que sept sociétés minières ont renoncé à 5031 des 7298 concessions situées dans les zones spéciales de gestion et les zones de nature protégées.

Ces accords passés par le territoire et les entreprises privées découlent du Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel. Signé en août 2019, ce plan offre divers degrés de protection à la majeure partie de la région de 67 431 kilomètres carrés.

L'accord divise la région en blocs de gestion, dans lesquels l'environnement bénéficie soit d'une protection permanente, soit d'une protection sujette à révision tous les dix ans. Le développement industriel est autorisé sur 17 % de la région, mais les Premières Nations et le gouvernement territorial doivent parvenir à un consensus avant que ces travaux puissent être réalisés.

Un choix évident

Les minières qui renoncent à leurs concessions sont de tailles diverses. Newmont, la multinationale à l'origine du projet Coffee Gold, situé à environs 200 km au sud de Dawson City, renonce à 1835 concessions. De plus petites compagnies comme ATAC Resources et Generic Gold affirment abandonner respectivement 327 et 1332 concessions.

Il y a aussi le prospecteur Bernard Kreft qui renonce à 142 concessions de cuivre, or et cobalt situées au nord-est de Dawson City.

C’était un atout précieux pour mon entreprise. Mais, en fin de compte, il s'agit de respecter les Premières Nations. Il affirme que pour lui ce choix était évident.

Le bassin hydrographique de la rivière Peel représente 14 % du territoire du Yukon. Photo : Radio-Canada

Les autres minières concernées par les accords n’ont pas fait d’annonce publique, et nous ne savons pas à ce stade, à combien de concessions elles renoncent.

Selon le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, John Streicker, le gouvernement n’a pas offert d’argent en échange de l’abandon des concessions. Il précise néanmoins que les minières concernées recevront un crédit pour réaliser des travaux dans les concessions qu'elles détiennent ailleurs au territoire.

Respect des revendications territoriales

Quatre Premières Nations, dont les Tr'ondëk Hwëch'in de Dawson possèdent des intérêts directs dans le bassin versant de la rivière Peel.

Selon la Chef Roberta Joseph, l’abandon de concessions dans la région est un pas important vers le respect des revendications territoriales, qui sont en général à la base du travail de conception des plans d’aménagements.

Nous sommes vraiment reconnaissants que les entreprises fassent preuve d'un grand respect pour tout le travail et les efforts qui ont été consacrés au plan d'aménagement du territoire de la Peel. Elles s'engagent à être respectueuses de l'environnement.

La chef de la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in, Roberta Joseph se réjouit de l'abandon des droits miniers dans la vallée de la Peel. Photo : CBC

La Chef Roberta Joseph rapporte que l’un des plus anciens aînés de la Première Nation affirme que la région est leur hôpital, leur lieu d’éducation, là où les Autochtones vont pour se revigorer spirituellement.

Chris Rider, le directeur général de la section yukonnaise de la Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, affirme que le retrait des concessions laisse entendre que d'autres ailleurs pourraient également être abandonnées.

Cela prépare les prochaines phases de la protection du bassin hydrographique de la Peel. Ce que cela fait, c'est contribuer à éliminer certains des obstacles qui existent.

Plus de 2200 concessions situées dans les zones spéciales de gestion et les zones protégées sont toujours détenues par des minières et des individus.

Le gouvernement du Yukon souligne que des pourparlers sont en cours avec les détenteurs des autres droits miniers.

John Streicker affirme que leur retrait est un processus visant à mettre pleinement en œuvre le plan de la Peel.

Nous continuerons à travailler avec les entreprises et à travailler de manière constructive pour obtenir ce que j'espère être d'autres accords pour renoncer à d'autres concessions en suspens.

Avec les informations de Julien Gignac, Claudiane Samson et Dave White