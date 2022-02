Langues officielles : les organismes acadiens prêts à attendre, mais pas trop longtemps

La Société Nationale de l'Acadie, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse trouvent logique que la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, souhaite bien analyser une récente décision de la Cour d’appel fédérale – qui pourrait avoir un impact sur l’interprétation d’une partie du projet de loi – avant d'aller de l'avant.

Mardi, le bureau de la ministre Ginette Petitpas Taylor annonçait que le projet de loi ne serait pas déposé dans les 100 premiers jours du mandat de ce gouvernement, comme l’avait promis le premier ministre Justin Trudeau.

Le président de la Société nationale de l’Acadie, Martin Théberge, croit qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses.

Les éléments qui ont percolé dans la décision en Colombie-Britannique sont tellement importants, on ne peut pas laisser ça de côté, c’est une décision qui doit être incluse dans les démarches et dans les réflexions pour la loi sur les langues officielles , dit-il.

Martin Théberge, président de la SNA. Photo : Gracieuseté/SNA

Il accepte donc que le dépôt du projet de loi soit repoussé, puisque la raison est la bonne . Cependant, il ne faudrait pas que cela prenne trop de temps.

Le gouvernement se doit d’appuyer les communautés, il y a trop de dossiers en cours qui sont urgents qui ne peuvent pas attendre la loi sur les langues officielles donc si on reporte, ça, c'est une chose, mais on doit continuer d’appuyer [les communautés] sans réserve , ajoute Martin Théberge.

La directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Pour la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux, c’était la chose à faire .

Elle trouve logique que la ministre ait décidé d’analyser cette décision de la Cour d’appel fédérale pour s’assurer que le projet de loi prévoit des dispositions linguistiques dans les ententes fédérales-provinciales.

À chaque fois qu’il y a des ententes provinciales-fédérales et que ce sont les provinces qui ont le mandat de mettre sur pied des services qui s’adressent à l’ensemble de la population, très souvent, la population francophone est laissée de côté , lance-t-elle.

Elle croit aussi qu’il vaut mieux être patient pour obtenir un projet de loi bien adapté. On préfère voir les choses bien faites, avec les résultats qu’on cherche, plutôt que des choses faites à moitié et qui ne tiennent pas compte de l’actualité la plus récente.

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Même son de cloche pour Alexandre-Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.

On n’est pas inquiet du retard du dépôt du projet de loi, c’est une loi qu’on attend depuis plus de 30 ans, donc c’est certain que tant qu'à déposer la loi, aussi bien de bien le faire justement. Donc ça ne nous inquiète pas et les canaux de communication sont encore ouverts avec la ministre , précise-t-il.

Il rappelle que l’échéancier des 100 jours avait été fixé par le Parti libéral lui-même.

Dès l’assermentation de la ministre Ginette Petitpas Taylor, on lui a dit en privé et je le dis présentement que si elle devait dépasser les 100 jours pour déposer le projet de loi, elle pouvait le faire tant et aussi longtemps qu’on avait des changements , dit Alexandre-Cédric Doucet.

Avec les informations de Janic Godin