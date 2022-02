Un automobiliste coincé pendant 13 heures à cause du blizzard à Winnipeg

Dans le nord de la Colombie-Britannique, nous avons de la neige abondante, mais nous n'avons pas du vent et de la neige comme ça souligne M. Hawse.

En raison de vents violents, des tronçons de l'autoroute Transcanadienne ont été fermés petit à petit jusqu'à ce que plus de 400 kilomètres soient fermés, de la route 11 à l'est de Winnipeg jusqu'à la frontière avec la Saskatchewan.

Conduisant à environ 10 km/h, Murray Hawse n'a parcouru que quelques kilomètres sur l'autoroute avant de croiser une femme dans un véhicule coincé dans le fossé. Il a ralenti, pensant qu'il allait l'aider.

« Soudainement, je me suis retrouvé dans le fossé. »

Murray Hawse a appelé la section britanno-colombienne de l’Association canadienne des automobilistes (BCAA). On l'a informé qu'il pourrait attendre un certain temps avant qu'il obtienne de l'aide, car l'Association recevait de nombreux appels similaires.

Murray Hawse a dit qu'il était heureux d'être en sécurité et qu'il réfléchirait longuement avant d'affronter à nouveau un blizzard.

L'Association l'a rappelé 90 minutes plus tard alors que les conditions empiraient.

M. Hawse dit qu’il pouvait à peine voir au-delà de l'avant de son véhicule, mais il n'était pas si inquiet. Il avait beaucoup d'essence, deux manteaux, des bottes d'hiver, des bas chauds, de la nourriture et de l'eau.

Un conducteur s'est arrêté vers 10 h 30 pour vérifier si Murray Hawse se portait bien. Ce dernier lui a dit de poursuivre son trajet, croyant qu'il recevrait de l'aide sous peu.

Murray Hawse a finalement réalisé que les occupants de neuf autres véhicules coincés sur l'autoroute autour de lui avaient tous été récupérés et avaient quitté leurs véhicules.

« Au début je me suis dit "Oh! c'était une erreur stupide, ce qui était le cas, je n'aurais pas dû rester sur place." Ensuite je me suis dit " Je dois sortir de là." »