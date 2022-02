Une saison touristique hivernale affectée par le froid au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si la neige est bien au rendez-vous dans la région, le froid mordant a découragé plusieurs personnes de sortir prendre l'air cet hiver.

C'est le cas sur le site du Village historique de Val-Jalbert, à Chambord, où les comédiens, les glissades et la tire de bleuets sur neige sont de retour pour une deuxième année.

Le froid qu'on a connu dans les dernières semaines n'a pas ralenti tout le monde, mais c'est certain que les visiteurs ont probablement choisi plus le confort de leur foyer , mentionne Patrick Savard, directeur général du Village historique de Val-Jalbert.

Plusieurs centres de ski de la région ont dû interrompre leurs activités à quelques reprises depuis le début de la saison à cause du froid. C'est le cas du Valinouët qui a fermé pendant deux journées cette année. Les skieurs se sont faits plus timides sur les pistes de la station de ski située à Saint-David-de-Falardeau en janvier.

Les skieurs qui s'aventurent dans les pentes du Valinouët doivent être habillés chaudement pour affronter le froid polaire. Photo : Radio-Canada

On parle du froid, mais également ici, à l’intérieur, on pouvait seulement se réchauffer. On ne pouvait pas manger. On ne pouvait pas laisser de sacs, ni rien , souligne Stéphane Leblond, directeur du marketing et des communications du Valinouët, au sujet des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.

Mais malgré tout, je peux vous dire qu’à chaque jour, il y a des gens de toutes les régions au Québec qui se présentent, de l’Outaouais, de la Mauricie, de Québec qui viennent en profiter parce qu’on a de la neige , ajoute-t-il.

Des touristes moins nombreux

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien espérait un meilleur achalandage après avoir fermé ses portes l'an dernier. Le froid a fait fuir bien des familles.

On jumelle à ça les mesures sanitaires. Il y a certaines familles qui ont encore un peu de réticences. Mais les journées où la température était clémente, l'achalandage était très bon , partage Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage.

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien espérait un meilleur achalandage cet hiver. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les touristes ont aussi été moins nombreux à circuler sur les sentiers de motoneige. La fermeture des restaurants et de plusieurs relais a refroidi leurs ardeurs.

Les activités intérieures étant pour la plupart suspendues, il est devenu presque impossible de se réfugier à l'extérieur de la maison.

Les musées ont pu maintenir leurs activités, mais n'ont pas bénéficié de la situation. [Nous avons] à peu près le même chiffre, sauf une baisse en janvier, les gens étaient mélangés avec ce qui est fermé et pas , indique Lily Gilot, responsable des communications au Musée du Fjord de La Baie.

Une excellente année pour le plein air

Le son de cloche est toutefois bien différent au parc national des Monts-Valin, qui connaît une excellente année. Des départs ont même été ajoutés la semaine pour combler la demande qui provient à 75 % de l'extérieur de la région, souligne François Guillot, directeur du parc.

« Beaucoup de ces Québécois découvrent des activités, des sites dont ils ignoraient l'existence. Moi, je pense qu'on va profiter à plus long terme de cet engouement-là. » — Une citation de François Guillot

Le parc national des Monts-Valin connaît une excellente année. Photo : Radio-Canada / Cécile Gladel

À l'instar des hôteliers qui connaissent encore une saison difficile, tous espèrent une météo plus clémente et un assouplissement complet des mesures sanitaires pour pallier les pertes économiques.

D'après le reportage de Mélissa Paradis