Frustration et inquiétudes économiques face au blocage de Coutts

De nombreuses entreprises albertaines s’inquiètent des conséquences du blocage du poste frontalier de Coutts , dans le sud de la province, le point central de transport terrestre entre les États-Unis et l’Alberta.

Nous entendons une certaine inquiétude et surtout une certaine frustration , explique Francis Mailly, le directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail.

Il n’y a pas nécessairement panique en la demeure, dit-il, mais la frontière de Coutts est quand même une voie d’approvisionnement qui est essentielle pour les denrées périssables pour tout l’ouest du Canada que ce soit les fruits, les légumes et la viande.

Un poste frontalier clé pour les Prairies

L'Agence des services frontaliers du Canada n’était pas en mesure de fournir des statistiques sur la circulation à ce poste. Cependant, le Bureau américain des statistiques sur les transports recense plus de 10 000 passages mensuels de camions porte-conteneurs à ce point d’entrée.

Ces mêmes statistiques montrent que Coutts est le poste frontalier le plus occupé de la frontière entre l’Alberta et le Montana. Il est aussi le seul qui offre certains services de douanes essentiels au passage de produits animaliers par exemple.

Le Conseil canadien du commerce de détail ne peut pas encore évaluer le montant financier des pertes, mais il s’attend à ce que de nombreux produits frais se soient détériorés dans les camions bloqués aux frontières.

Selon M. Mailly, il est tout à fait possible que certains produits venant notamment du sud des États-Unis viendront à manquer sur les étalages des épiceries albertaines.

L’association qui représente les manufacturiers et les exportateurs de l’Alberta, le groupe Canadian Manufacturers and Exporters, appelle également à une résolution rapide du blocage.

« Nous sommes extrêmement inquiets. » — Une citation de David MacLean, Canadian Manufacturers and Exporters

J’ai parlé avec plusieurs membres qui ont des cargaisons bloquées aux États-Unis, de l’équipement dont ils ont besoin. C’est un énorme défi , s’inquiète David MacLean, le vice-président albertain de Manufacturers and Exporters du Canada.

Peu de solutions alternatives

D’autres voies d’entrée au Canada sont possibles, mais les détours s’accompagnent d’un coût et d’une paperasserie supplémentaires, ajoute-t-il. Surtout qu’il s’agit d’un obstacle de plus après plusieurs mois de défis et d’interruptions des chaînes d’approvisionnement.

Selon M. MacLean, plus ce blocage se prolonge, plus il compromet l’activité économique des entreprises qui dépendent du commerce avec les États-Unis.

[Ce blocage] endommage nos relations avec les fournisseurs et clients américains et notre réputation comme secteur , conclut-il.

Le ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, a déploré les conséquences économiques du blocage, même s’il est trop tôt pour parler de compensations.

Les agriculteurs, les entreprises et les camionneurs respectueux de la loi payent le plein prix , a-t-il indiqué en conférence de presse.

Il a confirmé que les heures de service ont été prolongées à d’autres postes frontaliers pour aider aux flux de passagers et de marchandises.