Les distributeurs automatiques sont de plus en plus nombreux et l’on y trouve de tout

Le marché canadien du distributeur automatique se diversifie et, selon des professionnels du secteur, la pandémie et les progrès technologiques y sont pour quelque chose.

L'entreprise Carlo’s Bake Shop a récemment installé des distributeurs de gâteaux dans 25 centres commerciaux au Canada, à Toronto, à Québec, à Ottawa et à Calgary. Les parts individuelles sont expédiées chaque jour depuis les États-Unis.

Andrew Venini, un client albertain, reconnaît que les distributeurs sont faciles et rapides à utiliser. On peut voir toute la sélection ici et tout ce qu'on a à faire, c’est de gérer depuis l’écran.

À l'échelle mondiale, l'industrie s’attend à croître de 10 % chaque année jusqu'en 2027, selon un rapport de Global Market Insights. De grandes entreprises canadiennes, telles que Sport Chek, Canadian Tire ou Rexall, ont commencé à investir dans le secteur.

Des machines qui se modernisent

Shamira Jaffer est la présidente-directrice générale de Signifi Solutions, un fournisseur de distributeurs établi en Ontario. Ses machines sont installées partout dans le monde, dans des hôpitaux, des centres commerciaux ou des aéroports.

Depuis deux ans, elle voit la demande augmenter de la part de ses clients canadiens et pense que cela est dû aux consommateurs qui sont de plus en plus à l’aise avec les achats en ligne.

De nos jours, les gens achètent des choses sans les voir, en se basant sur une photo et quelques mots , souligne-t-elle.

Je pense qu’il y a un grand changement dans les comportements des gens. Il y a plus de confiance, donc, ils vont acheter depuis des distributeurs, du moment que la marque est reconnaissable , pense-t-elle.

La présidente-directrice générale PDG souligne également que l’aspect physique des distributeurs a commencé à évoluer, qu’ils peuvent s’adapter à la marque et à des produits de différentes tailles et formes.

Elle donne l'exemple d’un de ses clients qui vend des ours en peluche et pour qui il a fallu fabriquer un système pour que les oursons soient vendus sans être dans une boîte.

Les produits vendus sont également de plus en plus luxueux, ajoute-t-elle. Des clients dépensent parfois 1200 $ pour se procurer des appareils électroniques à l'aéroport, par exemple.

Moins d’investissements au départ

Shamira Jaffer pense que les détaillants ont enfin pris conscience que les clients se sont habitués.

Si vous avez un produit unique [et] que la marque est sympa, vous pouvez le mettre dans un centre commercial, c'est bien plus rentable.

L’entreprise TeaBot, par exemple, a installé des machines automatisées capables de faire des thés personnalisés à partir de 18 ingrédients différents. On en trouve à Toronto, à Boston et à Chicago.

Selon le président-directeur général de l'entreprise, Rehman Mirali, ce modèle d'affaires fonctionne d’abord parce que les investissements de départ, notamment pour l'implantation, sont réduits.

Nous avons pas mal de succès sur les campus universitaires , note-t-il.

Il fait remarquer que toutes les ventes s’y font au même moment, entre deux cours. Il y a un pic, puis c’est calme durant 50 minutes, puis un autre pic. Donc, c’est plus efficace de ne pas avoir une personne qui reste assise à attendre pendant tout ce temps.

Le président-directeur général PDG , titulaire d’un doctorat en robotique aérospatiale, est convaincu que la tendance va continuer à se développer, notamment dans le secteur des services alimentaires.

Ici, en Amérique du Nord, on va voir plus d'écrans tactiles dans les salles de restauration rapide.

Kersi Antia, professeur de marketing à l’École de commerce Ivey, de l’Université Western, en Ontario, pense que la pandémie de COVID-19 a également joué un rôle dans le développement du secteur.

Il affirme que certaines personnes ne recherchent pas le contact humain : Cela peut sembler impersonnel, mais tout le monde ne souhaite pas être servi.

L’autre avantage des distributeurs, selon lui, c’est qu’ils sont pratiques. Il y en a partout. C'est donc plus simple pour d'acheter quelque chose qu’on n'avait peut-être pas prévu d’[acheter] plus tôt.

D’après les informations de Danielle Nerman et de l'émission The Cost of Living