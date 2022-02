Une lettre ouverte pour un meilleur accès à la propriété

Un collectif de maires et de mairesses du Québec signe une lettre ouverte pour dénoncer la crise du logement et demander un meilleur accès à la propriété.

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté, fait partie des signataires de la lettre.

Il indique que les enjeux ne sont pas les mêmes à travers le Québec, mais qu'un facteur commun demeure; il manque de logements, et les prix sont trop élevés.

Quelles solutions propose-t-il dans ce contexte?

Ça dépend toujours des endroits. Si la problématique était unique et homogène à la grandeur du Québec, ce serait facile d'identifier une solution , explique-t-il en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Daniel Côté estime que l'État devrait intervenir pour réguler le marché immobilier (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Ce qui ajoute à la complexité, c'est qu'on est très souvent dans le cadre de relations de marchés purement privés où le secteur public n'ose pas trop intervenir , ajoute Daniel Côté.

Il estime donc qu'il faudrait notamment régir les lois du marché pour soutenir les locataires et les aider à devenir propriétaires.

« Avoir une certaine intervention étatique, un peu comme ce que la Banque du Canada fait sur les taux d'intérêt pour réguler les marchés, ça ne fait pas de mal à personne. Au contraire, ça fait du bien! » — Une citation de Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

Le président de l'Union des municipalités du Québec UMQ admet qu'il n'est toutefois pas simple d'intervenir sur les prix des résidences.

Sur la quantité d'offres de logements, on dirait que c'est un peu plus facile d'intervenir, même si ce n'est pas tout le temps évident , avance-t-il.

Le gouvernement du Québec planche actuellement sur un nouveau programme de logements abordables où il viendrait financer des projets purement privés en échange de quoi le promoteur privé doit réduire son coût de loyer , ajoute-t-il.

Daniel Côté mentionne également que des programmes de création de logements sociaux sont actuellement révisés par le gouvernement, dont le programme AccèsLogis, fortement critiqué dans les dernières années.

Or, les défis sont nombreux, et il cite entre autres les différents types de zonage et le déploiement des conduites d'aqueduc et d'égout qui peuvent souvent coûter très cher aux petites municipalités.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, et la mairesse de Percé, Cathy Poirier, font également partie des signataires de la lettre.