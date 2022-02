Gouvernance municipale : T.-N.-L. veut créer des gouvernements régionaux

En vertu du plan publié mercredi, les résidents des districts des services locaux et des secteurs non constitués devront pour la première fois payer des taxes foncières.

Souvent, dans des secteurs non constitués, les services qui sont offerts sont limités, inadéquats et inefficaces. Parfois, ils ne répondent même pas aux besoins des communautés , affirme Krista Lynn Howell, ministre provinciale des Affaires municipales. Nous nous retrouvons dans une situation où il faut passer à l’action et soutenir nos communautés.

À l’heure actuelle, 90 % de la population réside dans les 275 municipalités incorporées de la province.

Environ 6,5 % des résidents habitent dans un des 172 districts des services locaux, où un comité composé de bénévoles perçoit des cotisations pour payer quelques services limités, dont la collecte des déchets.

Environ 3 % habitent dans une des 120 communautés où il n’y a aucun service local offert.

Le plan du gouvernement s’étale sur les trois prochaines années. Des conseils régionaux, composés de représentants de plusieurs collectivités, seront établis pour gérer des services, dont la collecte des ordures et le déneigement.

La ministre Howell veut que les communautés préservent leur identité et assure que son gouvernement n'adopte pas une approche uniforme pour toutes les communautés.

Elle n'a pas indiqué le nombre de gouvernements régionaux qui seront créés ni le taux d’imposition envisagé pour les résidents touchés.

En 2017, quand son ministère a commencé à élaborer le plan présenté mercredi, il avait initialement proposé 22 conseils régionaux. Cette suggestion a été rejetée parce que certaines régions ont été jugées trop larges.

Ce n'est pas durable

Rob Greenwood, directeur du centre d’études en politiques régionales de l’Université Memorial, estime que la plupart des collectivités de la province, dont la majorité des municipalités, sont nettement incapables d’élaborer un plan en infrastructures. Il souligne aussi les problèmes démographiques de plusieurs communautés rurales.

Nous avons d'excellents bénévoles un peu partout dans la province, mais la population vieillit. Il y a des conseils municipaux où les conseillers sont élus par acclamation parce qu’il n’y a personne qui se présente. On a des conseillers âgés de 70, 80 ans. Ce n’est pas durable , estime-t-il.

Nous ne sommes pas non plus une province où les gens paient trop de taxes , croit-il. La plupart des travaux académiques nous montrent qu’on est en milieu de peloton.

Rob Greenwood est directeur du centre d’études en politiques régionales de l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Clifford Baker, membre du comité exécutif du district de services locaux de Newman’s Cove, un village où l’eau du robinet est souvent brune, se dit ouvert au projet de gouvernance régionale, mais il s’inquiète que la province annonce simplement une nouvelle bureaucratie.

J’accepterais les nouvelles taxes si les services s'améliorent. Si l’eau est plus propre, M. Baker qui, à 54 ans, est le membre le plus jeune du comité bénévole du DSL.

Il se demande aussi si les résidents les plus âgés de son village pourront payer les nouvelles taxes qui leur seront imposées.

Une réforme graduelle

Amy Coady, présidente de Municipalités Terre-Neuve-et-Labrador, le regroupement de gouvernements municipaux qui a aidé à rédiger le rapport, indique que la réforme municipale sera graduelle.

La mise en œuvre des recommandations va prendre au moins deux ans. Pendant ce temps, nous allons collaborer étroitement avec toutes les municipalités de la province , affirme-t-elle.

Jules Bossé, président de l'Association des districts des services locaux du Nouveau-Brunswick, une province qui a récemment entamé sa propre réforme municipale, recommande au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’être transparent tout au long du processus.

Il faut avoir des chiffres sur la table, en premier lieu, pour qu’il y ait de la transparence au niveau des finances, après ça on peut commencer à faire une réforme. Si on commence à faire le contraire, puis on veut les balayer sous le tapis, ça va être voué à l’échec , estime-t-il.

Avec des informations de Darrell Roberts et de Carolyn Stokes, CBC