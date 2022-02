Entrée libre : exposition, découvertes et musique

ENTRÉE LIBRE / Des manifestants vont peut-être bien envahir Québec ce week-end, mais il existe tout de même une abondance de propositions culturelles et sportives qui s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Une expo d'oeuvres de Claude Tousignant

L'exposition «Claude Tousignant: un certain choix» est présentée à la Galerie Alexandre Motulsky Falardeau Photo : Radio-Canada / Philippe Gagné

La Galerie Alexandre Motulsky Falardeau présente jusqu'au 27 février, une exposition consacrée à l'œuvre du peintre Claude Tousignant. L'exposition rassemble plus de 30 lithographies, peintures sur toile et peintures aérosol réalisées entre 1972 et 2017. Les poèmes aérosolaires de l'artiste qu'on retrouve aux côtés des Cibles et d'œuvres intitulées Quadrature, offrent une expérience riche aux visiteurs.

Valérie Cloutier

23e édition du Mois Multi

Les arts multidisciplinaires et électroniques d'ici et d'ailleurs pourront être contemplés. Photo : Gracieuseté : Mois

Présenté du 3 au 27 février, le Mois Multi c'est un mois complet de découvertes et d’expérimentations dédiées aux arts multidisciplinaires et électroniques. Gratuite, ouverte à tous et toutes et plus accessible que jamais, cette 23e édition invite la population à découvrir les arts multidisciplinaires et électroniques d'ici et d'ailleurs. Le volet installation est de retour après deux ans d'absence. Sous la direction du commissaire d'Eric Beauchemin, les deux premières installations sont accessibles dès maintenant au complexe Méduse.

La programmation peut être consultée sur mmrectoverso.org  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

En français pour Papagroove

Le groupe Papagroove. Photo : Andy Jon

La formation Papagroove est de retour avec un nouvel album. Une première pour la formation, les cinq titres sont interprétés en français. Le nonette conserve ses rythmes entraînants, mais est cette fois-ci un peu plus tourné vers la chanson. Papagroove démontre un peu plus de retenue, tout en gardant la puissance des cuivres habituelle.

Le sablier, disponible partout et en écoute sur Ohdio jusqu’au 11 février.

Tanya Beaumont

Le Festival International du Voyage

Une image tirée du film 300 km vers l'Everest, au Népal. Photo : Courtoisie/Festival du Voyage

Le couple des Aventuriers Voyageurs présente pour la toute première fois le Festival International du voyage. Présenté en simultané au Québec, en France, en Suisse et en Belgique, l’événement virtuel rassemble 4 films de voyage d’aventures dont une course à pied de 300 km vers l’Everest, des rencontres riches en Asie centrale lors d’un voyage sur les routes de la soie, un périple de 6 ans à vélo autour du monde et un tour du Pérou en humour.

Chaque film inclut des explications des voyageurs en plus de pouvoir suivre une formation de 4 heures pour apprendre à réaliser son premier film de voyage.

Les billets sont en prévente au coût de 15 $ pour les 500 premières personnes à s'en procurer un.

Plus de détails sur filmsdevoyage.com/festival  (Nouvelle fenêtre)

Aubades, nouvel album de Jean-Michel Blais

Le nouvel album de Jean-Michel Blais, aubades, est disponible depuis le 4 février. Photo : Arts&Crafts

Le pianiste québécois Jean-Michel Blais est de retour avec un nouvel album, Aubades, pour lequel il a appris l’orchestration. Alors qu’il est habituellement seul derrière les 88 touches de son instrument, il a décidé cette fois-ci de s’entourer d’un ensemble de douze musiciens pour interpréter les onze pièces qu’il a composées. Ses nouveaux complices ont pu suivre la cadence lors des séances d’enregistrement grâce à la baguette agile du jeune chef d’orchestre Nicolas Ellis, assistant de Yannick Nézet-Séguin à l’Orchestre Métropolitain. Cette nouvelle direction lui permettra sans doute de conquérir un nouveau public tout en choyant ses admirateurs de la première heure.

Jean-François Blanchet