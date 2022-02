Le centre de services ambulatoires de Grand-Mère voit le jour après des années d’efforts

Les intervenants impliqués dans le projet soutiennent que l'organisation des services en un seul et même lieu permettra d'éviter que les citoyens aient à se déplacer dans les grands centres pour recevoir des soins. Le nouveau centre se situe sur la 8e rue, dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan.

Il y a dix ans, lorsque les fondateurs de la coopérative se sont rassemblés, ils étaient face à un constat que peu de services de médecine étaient offerts dans le secteur, et de moins en moins. Et de manière très prévisible, plusieurs retraites de médecins de famille étaient à prévoir [...] Depuis cette époque, la mission est toujours de maintenir et développer des services de santé dans le secteur Grand-Mère , relate Gabriel Sanscoucy, directeur de la Coopérative solidarité santé Le Rocher et promoteur du projet.

Quels services?

Les services offerts, qui incluent notamment les prélèvements sanguins, l'imagerie médicale et les suivis en maladies chroniques, seront graduellement mis en place d'ici la mi-février.

Une salle d'examen du Centre de services ambulatoires et CLSC de Grand-Mère Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Listes de services selon leur date d’ouverture Soins infirmiers courants : 3 février 2022

Clinique-école du Cégep de Shawinigan et prélèvements : 7 février 2022

Maladies chroniques : 9 février 2022

Imagerie : 14 février 2022

Physiothérapie : 17 février 2022

La salle d'attente du Centre de services ambulatoires et CLSC de Grand-Mère Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Plusieurs services ont autrefois été offerts au centre d'hébergement Laflèche.

Le développement du Centre de services ambulatoires devrait se poursuivre, tandis qu'une clinique de proximité avec des intervenants en santé mentale verrait éventuellement le jour.

La clinique-école est également inaugurée sous le même toit, une première au Québec. Elle permettra aux étudiants du Cégep de Shawinigan de mettre leurs compétences en pratique, très tôt dans leur cheminement scolaire, dans un environnement qui les rapproche du marché du travail.

Les étudiants des programmes Soins infirmiers et Technologie d’analyses biomédicales sont concernés par cette clinique-école.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a qualifié de grand bon coup l'aboutissement de ce projet qui était rêvé depuis belle lurette .

Pour sa part, le maire Michel Angers a dit que c'était tout un exploit d'avoir réussi à héberger tous les services sous un même toit, rappelant qu'il y a eu notamment des modifications de zonage.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel