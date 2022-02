Convoi à Québec : la police veut collaborer avec les manifestants

Alors que l’arrivée imminente d’un convoi antimesures sanitaires soulève de plus en plus d’inquiétudes à Québec, le Service de police de la Ville de Québec SPVQ a tenu mercredi à faire le point sur la situation.

Cherchant à se faire rassurant, le directeur adjoint à la surveillance du territoire, André Turcotte, a indiqué que les services policiers étaient en contact étroit avec les organisateurs des différents rassemblements.

Très bonne collaboration

La discussion est ouverte et nous avons une très bonne collaboration avec ces personnes , a souligné M. Turcotte.

Le SPVQ a tenté de se faire rassurant mercredi à l'approche d'un convoi de camionneurs opposés aux mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Nous continuerons donc de garder le contact avec eux au cours des prochaines heures [et] des prochains jours afin de [nous] assurer de connaître leurs intentions, leur plan et [de] leur faire connaître notre objectif de collaborer avec eux pour [nous] assurer que le tout se déroule de façon sécuritaire , a-t-il ajouté.

Tolérance zéro

Les policiers vont notamment s’assurer que les camions n’empêchent pas les véhicules d’urgence de circuler. Les participants à la manifestation seront invités à stationner leur camion aux endroits identifiés par le Service de police de la Ville de Québec SPVQ et dont l’emplacement n’a pas encore été dévoilé.

La Grande Allée est fermée à la circulation automobile entre le cours du Général-De Montcalm et la rue D’Auteuil en raison de la présentation du Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

André Turcotte a répété à de nombreuses reprises qu’il comptait sur la collaboration et le jugement des manifestants pour que le tout se déroule dans la paix et dans l’ordre . Les policiers, insiste-t-il, vont protéger leur droit de manifester.

Je le mentionne par contre, aucun acte de vandalisme, de violence ou infraction criminelle ne [sera] tolérée , a averti le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Québec SPVQ .

Plusieurs scénarios

André Turcotte affirme n’avoir jusqu’ici aucune raison de croire que des camionneurs resteront dans la capitale au-delà de la journée de samedi. Il dit toutefois être prêt à toute éventualité.

On jase avec ces gens-là, on a une collaboration, mais en même temps, si cette collaboration n'est plus là [...] ou si la situation change, bien, effectivement, on planifie d'autres choses. C'est sûr qu'on a d'autres options dans notre jeu , a-t-il confié.

Des citoyens et des politiciens de Québec appréhendent des perturbations semblables à celles occasionnées par la manifestation de camionneurs à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le convoi antimesures sanitaires va coïncider avec le premier week-end d’activités du Carnaval de Québec. Certaines rues du centre-ville étant déjà fermées à la circulation, les camionneurs ne pourront pas se rendre devant l’Assemblée nationale.

L’avenue Honoré-Mercier est fermée entre la Grande Allée et le boulevard René-Lévesque, tout comme le tronçon de la Grande Allée compris entre le cours du Général-De Montcalm et la rue D’Auteuil.

Un équilibre à trouver

Interrogée sur la possibilité que les mobilisations s'étalent sur plusieurs jours, comme à Ottawa, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a laissé entendre mercredi qu'elle ne serait pas aussi clémente que ses homologues ontariens.

On essaie de s'organiser pour [ne] pas que ça se rende là. Il faut trouver l'équilibre entre le respect des gens de manifester et le droit des gens de vivre , a-t-elle déclaré en marge d’un point de presse.

« Ici, on a le Carnaval qui commence. Ce serait paradoxal d'embêter ou d'empêcher les gens de participer au Carnaval par une manifestation qui serait débordante ou irrespectueuse. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

La ministre Geneviève Guilbault veut éviter les débordements. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Celle qui est également vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale croit que les policiers ont la situation bien en main.

Mme Guilbault mentionne qu’elle veillera à ce que le Service de police de la Ville de Québec SPVQ et les constables spéciaux responsables de la sécurité à l'Assemblée nationale travaillent de pair durant les manifestations.

On ne veut pas d'infractions criminelles [ni] de casseurs. Les commerçants aussi l'ont eu dur , a insisté la ministre.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin