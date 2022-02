Un incendie entraîne la fermeture de l’avenue Portage à la circulation

Les pompiers de la capitale manitobaine ont été appelés vers 9h30 pour un feu dans un bâtiment de deux étages situé à proximité du bâtiment McFeetors Hall de l’Université de Winnipeg, selon Scott Wilkinson, le chef adjoint du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg.

De la fumée pouvait être aperçue dans le ciel de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Meghan Ketcheson

Quand nous sommes arrivés, des flammes étaient visibles du côté de la rue Langside du bâtiment , a-t-il déclaré en conférence de presse.

À notre connaissance, personne ne se trouvait à l’intérieur , a-t-il précisé.

Les pompiers s’attendent à ce que l’immeuble soit complètement détruit. Il abrite le bureau de la Zone d’amélioration commerciale West End Biz, un magasin de beignes, une boîte de nuit et un dépanneur. Il existe d’ailleurs un risque d’effondrement , selon Scott Wilkinson.

Le froid complique la tâche des pompiers

Les soldats du feu n’ont pas pu entrer dans le bâtiment. À l’heure actuelle, on se concentre sur l’extinction de l’incendie et on veut éviter qu’il se propage aux bâtiments adjacents , a expliqué le chef adjoint du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg.

Les pompiers tentaient d'éviter la propagation de l'incendie aux bâtiments adjacents. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

La porte-parole de l’Université de Winnipeg, Jennifer Cox, indique que le McFeetors Hall a été évacué par mesure de précaution. Il n’y a pas de conséquences sur nos autres bâtiments , précise-t-elle dans un courriel.

Le froid extrême qui enveloppe le Manitoba complique la tâche des pompiers. Scott Wilkinson a affirmé que plusieurs problèmes sont survenus, comme le gel de conduites d’eau et l’obligation de faire des rotations plus fréquentes entre les équipes d’intervention.

L'incendie a forcé la fermeture de l'avenue Portage. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron