Un militant ouïghour appelle les athlètes olympiques à faire un geste de solidarité

La campagne Score4Rights  (Nouvelle fenêtre) dont fait partie M. Qurban encourage les médaillés olympiques, une fois sur le podium, à lever le regard vers le ciel et effectuer ce signe silencieux qui symbolise la lumière, l’espoir et la solidarité .

L’enseignant de Surrey, arrivé au Canada avec ses parents en 2009, affirme que personne ne devrait se réjouir que la Chine soit l’hôte des Jeux olympiques d’hiver, qui débutent vendredi.

De permettre à la Chine de tenir un tel événement, cela diminue la qualité des Jeux , dit-il, citant des violations des droits de la personne au Tibet, à Hong Kong et au Xinjiang.

Kabir Qurban dit qu’une trentaine de membres de sa famille vivent sous l’oppression du gouvernement dans cette région à majorité musulmane de l’ouest de la Chine, où des centaines de milliers de personnes ont été placées dans des camps d’internement ces dernières années.

Mise en garde contre les manifestations

Des groupes de défense des droits de la personne avertissent cependant les athlètes que de dénoncer la Chine pourrait mener à des actions de la part des forces de l’ordre.

Les lois chinoises sont très vagues sur ce qui peut permettre de sanctionner la libre expression , a affirmé le mois dernier une chercheuse de l’organisme Human Rights Watch à l’agence de presse Reuters.

Les personnes peuvent être accusées de chercher la bagarre ou de susciter des troubles, indique Yaqiu Wang. C’est le genre de crimes pouvant être invoqués à l’encontre de commentaires critiques pacifiques.

De plus, le Comité international olympique (CIO) interdit, à l’article 50 de la Charte olympique, toute sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale , une règle maintenue lors d’une révision en avril dernier.

Pour M. Qurban, faire un croissant avec la main ne constitue toutefois pas une démonstration ou de la propagande, et il croit que le régime chinois ne souhaitera pas risquer de violer la liberté d’expression des athlètes.

Si la Chine méprise le droit des athlètes à exprimer leurs opinions, cela va démontrer que Pékin n’était pas un endroit convenable pour tenir les Olympiques , dit-il.

Agir pour son cousin

Kabir Qurdan, âgé de 24 ans, est né à Almaty, au Kazakhstan, un an après que ses parents eurent fui le Xinjiang à la suite de manifestations réprimées par le régime communiste en 1997.

Il s’est rendu à Urumqi, capitale de cette région chinoise, pour la dernière fois en 2009.

Depuis 2017, il affirme avoir commencé à perdre contact avec les membres de sa famille restés là-bas, notamment avec l’un de ses cousins dont il était très proche.

Il dit avoir appris récemment qu’il avait été condamné à la prison à vie en 2020 pour avoir regardé une vidéo jugée séditieuse par le gouvernement.

Kabir Qurban fait le signe du croissant près des installations olympiques de Richmond, dans le Grand Vancouver, où avaient lieu plusieurs compétitions lors des Jeux d'hiver de 2010. Photo : Ben Nelms/CBC

Je veux utiliser toute plateforme et toute occasion possibles pour soutenir mon cousin, déclare-t-il. Quand je vais le revoir et qu’il me regardera dans les yeux, je veux lui dire fièrement que je ne l’ai jamais oublié.

Le Canada a annoncé en décembre un boycottage diplomatique des Jeux olympiques, suivant l’exemple des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni, notamment, ce qui signifie qu’aucun représentant du gouvernement ne s’y rendra.

Et plusieurs mois plus tôt, en février, la Chambre des communes a adopté une motion non contraignante qualifiant la répression au Xinjiang de génocide .

Ces deux événements ont soulevé la colère de Pékin, qui nie toute violation des droits de la personne sur son territoire et dénonce l'ingérence du Canada dans ses affaires intérieures.

D'après un texte de Winston Szeto