Élus et groupes environnementaux gaspésiens saluent le dépôt du projet de loi 21 , qui vise à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures au Québec. Toutefois, l’idée de dédommager les entreprises est loin de faire l'unanimité.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien a déposé mercredi son projet de loi qui va mettre officiellement un terme une fois pour toutes à ce chapitre de l’histoire des ressources naturelles du Québec , a déclaré le ministre Julien en conférence de presse après le dépôt.

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s’en réjouit.

« On est contents que le gouvernement prenne en main ses responsabilités. Ça fait des années qu’on lui demande donc on est satisfaits. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

M. Côté réitère son enthousiasme devant le récent positionnement du ministre Julien en faveur du développement des énergies renouvelables, où Gaspé est appelée à jouer un rôle de premier plan.

Le maire ne se prononce pas sur les indemnités réservées aux entreprises qui doivent renoncer à leurs projets. Selon lui, il appartient au gouvernement de s'entendre sur le montant des indemnités.

Un bar ouvert

En jaune : les emplacements des permis d'exploration pétrolière et gazière au Québec Photo : Radio-Canada / ministère des Ressources naturelles

La députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, ne partage pas cet avis. Elle déplore que des indemnités de 100 millions de dollars puissent être consenties aux pétrolières.

Même si elle applaudit le fait que Québec mette fin à cette filière, elle affirme que le gouvernement Legault ne va pas assez loin.

On est devant un bar ouvert, considère-t-elle. Vous pouvez venir dans ma région à Gaspé. Vous pouvez voir encore des puits qui giclent.

« Il y a du pétrole qui sort de terre actuellement à Gaspé, des puits inactifs depuis bien longtemps et ce sont les Québécois qui vont payer la note? Moi, je trouve ça inacceptable. » — Une citation de Méganne Perry-Mélançon, députée péquiste de Gaspé

Injustifiable de donner plus de 500 M$ aux entreprises

Une trentaine d’organismes avaient demandé, suivant l’annonce de l’intention du gouvernement, qu’il n’y ait pas d'indemnisation pour les entreprises touchées.

La présidente et porte-parole du Regroupement citoyen Ensemble pour l’avenir du Grand-Gaspé, Lise Chartrand, suit le dossier des hydrocarbures en Gaspésie depuis 2012.

Elle se réjouit de voir que le ministre Julien a tenu parole après des années de travail de la part des groupes environnementaux québécois.

Toutefois, le fait que les entreprises réclament plus de 500 millions de dollars en indemnisation, plutôt que les 100 millions promis par Québec, serait injustifiable selon elle.

Il ne faut pas oublier que cette industrie est responsable de la majorité des gaz à effet de serre produits et qu’ils ont des conséquences financières importantes sur population et l'environnement , argumente-t-elle.

Lise Chartrand, porte-parole de l’organisme Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada

Lise Chartrand s’intéresse plus particulièrement au chapitre 5 du projet de loi, où l'on parle des conséquences en cas de contamination et des règles à suivre.

On voit que le ministre s'est penché sur la question, admet-elle, mais par contre, on sait que si des gaz ou du pétrole se retrouvent dans les puits d'eau potable, ça deviendrait une démarche qui serait très coûteuse en experts et en avocats et il n’y a rien de prévu à ce sujet-là.

Il y a quelques années, du gaz et de la contamination aux hydrocarbures ont été détectés dans ce puits situé en bordure d'un petit sentier, tout près d'un secteur résidentiel de Gaspé. (archives) Photo : ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

On sait qu’à Haldimand, le forage est en plein centre du quartier résidentiel, donc c’est à suivre pour nous , ajoute-t-elle.

« On est dans une joute politique et juridique. Ça va se jouer entre avocats. » — Une citation de Lise Chartrand, présidente et porte-parole du Regroupement citoyen Ensemble pour l’avenir du Grand-Gaspé

Trop de cadeaux aux pétrolières et gazières

De son côté, le porte-parole d’Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, estime qu’il y a beaucoup de cadeaux pour les entreprises dans le projet de loi.

Le gouvernement prévoit donner 75 % des coûts de fermeture de puits, mais ça inclut la décontamination des sites et on sait que ça coûte extrêmement cher, estime-t-il. Ça devrait clairement être à la charge des entreprises.

Selon lui, les contribuables devront payer pour des puits secs, appelés zombies, maintenus artificiellement.

Exploitation pétrolière en Gaspésie Photo : ICI Radio-Canada

Ces frais-là devraient être payés à 100 % par les compagnies et là c’est les citoyens qui se retrouvent à payer pour ça , déplore-t-il.

« Il y a plusieurs cadeaux pour les pétrolières et gazières dans le projet de loi et on veut que ce soit enlevé de là. Ils en ont assez fait ici. On ne les voulait pas au départ, on ne les veut pas plus aujourd’hui. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus

Pascal Bergeron détecte un trou à l'article 36 du projet de loi. Un programme d’indemnisation est prévu, dit-il, mais il pourrait y avoir des montants forfaitaires qui ne sont sujets à aucun critère dans la loi. Donc, c’est un gros trou dans la loi jusqu’à ce que l'on connaisse la nature discrétionnaire.

On ne sait pas à quoi ça va faire référence, poursuit-il. On attend avec impatience les règlements qui vont venir avec le projet de loi pour connaître les montants que le gouvernement prévoit leur donner comme montant forfaitaire.

Par ailleurs, Pascal Bergeron s’inquiète de la mention de projets pilotes pour le stockage d’hydrogène et de CO2. C’est le plus beau cadeau que le gouvernement leur fait, commente-t-il. En mettant ces projets-là à part, sans référer à la Loi sur la qualité de l'environnement, c’est comme si ces projets pilotes n'étaient pas assujettis à la procédure d’évaluation des impacts.

Donc, ajoute-t-il, on pourrait se retrouver avec le même scénario, soit des compagnies qui commencent à forer sur le territoire sans études d’impact sans consultations publiques et ça, c'est potentiellement très problématique.

Selon l’environnementaliste, ce genre de détail peut-être facilement modifié dans le projet de loi sur les hydrocarbures.

Avec les informations de Roxanne Langlois et Marguerite Morin