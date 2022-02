3E, l’équipe derrière le FEQ, devient BLEUFEU

L’organisateur d’événements et promoteur de spectacles 3E, qui est notamment responsable du Festival d’été de Québec (FEQ), change d’image de marque et devient BLEUFEU.

Ses responsables croient que la nouvelle appellation et l’adoption d’une vision plaçant l’expérience des spectateurs au cœur de ses priorités lui permettront de devenir un joueur incontournable en événementiel artistique .

Nous voulons créer une marque qui, au cours des prochaines années, va engager non seulement nos troupes et l’industrie, mais aussi et surtout les fans de musique et d’événements de notre ville et ceux qui nous visitent , explique la présidente-directrice générale de BLEUFEU, Anne Hudon.

Le feu sacré

L’organisation précise que le nouveau nom renvoie à sa principale valeur : avoir le feu sacré . Le mot bleu évoque plus spécifiquement la couleur de Québec, une grande source de fierté pour l’organisation qui y réside et s’y déploie .

Le logo de BLEUFEU est formé d'un œil surmonté de flammes. Photo : BLEUFEU

Le logo de la nouvelle entité, un œil surmonté de flammes, symbolise quant à lui le feu unique qui habite l’équipe et le feu qui brille dans les yeux des spectateurs qui vibrent au rythme festif de ses événements .

Personnalité distincte

Anne Hudon affirme que pour l’équipe de BLEUFEU, s’identifier à une image de marque ayant une personnalité distincte de ses événements devenait essentiel .

Nous avions besoin d’une identité forte, d’une vision et d’un plan stratégique pour encadrer notre développement et inspirer les troupes , explique la présidente-directrice générale.