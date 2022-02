Une école change le nom de son équipe sportive, lié à la « haine anti-Noirs »

Selon le conseil, le nom de l'équipe ainsi que celui de sa mascotte, Captain Rebel , ont des liens avec la suprématie blanche et le racisme anti-Noirs.

Des élèves et d'anciens élèves ont fait des recherches et ont trouvé des liens surprenants et préjudiciables avec le drapeau confédéré, avec un chanteur raciste nommé Johnny Rebel et avec un historique de haine anti-Noirs , explique Josh Canty, surintendant de l'éducation, de la réussite des élèves, de l'éducation alternative et de l'équité du conseil scolaire.

« Une fois que ceci a été porté à notre attention, nous savions que nous devions [changer ces noms]. » — Une citation de Josh Canty, surintendant.

Des élèves se sont adressés à l'administration de l’école en décembre de l'année dernière. Ceux-ci ont demandé que la direction admette que le nom de l'équipe et de la mascotte étaient liés à Johnny Rebel, indique M. Canty.

Il raconte que la direction a effectué ses propres recherches, et que celles-ci l'ont menée à accepter la version des faits des élèves.

Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec notre comité consultatif contre le racisme et ils nous ont clairement fait comprendre que certains membres de la communauté noire étaient au courant depuis des années et qu'ils voulaient que quelque chose soit fait à ce sujet depuis des années , ajoute-t-il.

Une histoire qui date

Ancienne élève de l’école secondaire Riveside et actuelle membre du comité consultatif contre le racisme ant-Noirs du conseil scolaire, Angelina Ebegbuzie, affirme qu’elle, ainsi que d’autres élèves, avaient soulevé des problèmes concernant le logo et le nom de l'équipe lorsqu'elle fréquentait l'école il y a environ 30 ans.

J'ai été beaucoup ciblée pour un grand nombre de mes opinions. [...] On m'a même dit que j'avais peut-être simplement un problème avec la façon dont ils gèrent les choses, que j'essayais de susciter beaucoup de rancœur , explique-t-elle.

« Quand vous êtes ciblée pendant un certain temps, vous êtes traumatisée. [...] Vous vous dites, en quelque sorte : "Vous savez quoi, je veux juste poursuivre mes études". Vous voulez juste faire ce que vous avez à faire pour sortir de là. » — Une citation de Angelina Ebegbuzie, ancienne élève de l’école secondaire Riverside

Angelina Ebegbuzie affirme que l'affaire était connue depuis des années. Photo : (Jacob Barker/CBC

Elle affirme d'ailleurs que le comité consultatif sur le racisme, dont elle fait partie, n’a pas été informé ou impliqué dans la décision de changer le nom.

Ros Salvador, conseillère en équité en matière de droits de la personne pour le conseil scolaire, affirme que les noms de l’équipe et de la mascotte constituent un grave problème de droits de la personne.

Nous savons que la Commission ontarienne des droits de la personne a donné des directives très utiles à cet égard en affirmant que le fait d'être soumis à des références à des organisations racistes crée un environnement nocif et constitue une discrimination à l'égard des élèves, ce qui est contraire au code des droits de la personne , explique-t-elle.

« Nous savons que ce nom est profondément préjudiciable aux étudiants noirs et aux communautés noires, ainsi qu'aux étudiants et aux communautés autochtones. Donc, oui, il y a un sérieux problème de droits de l'homme et nous voulions agir pour rectifier cela. » — Une citation de Ros Salvador, conseillère en équité en matière de droits de la personne

Le nom de l'équipe sportive de l'école fait référence à l'armée confédérée, selon Mme Salvador.

Selon M. Canty, qui se dit attristé par cette situation, l'école a supprimé presque toutes les références au nom et à la mascotte de l'équipe, à l'exception de quelques éléments difficiles à supprimer et nécessitant plus de travail.

Je me sens mal. Tout ça était juste là, devant moi. [...] J'ai honte, mais je suis aussi optimiste, car je sais que nous faisons ce qu'il faut et que nous allons faire de cette école une école sûre et inclusive , précise-t-il.

« J'ai enseigné pendant huit ans dans cette école. J'adore cette école. Je ne savais pas. » — Une citation de Josh Canty, surintendant

Rien à voir

Albert Mady a fréquenté Riverside de 1974 à 1977. Il a pris connaissance du changement de nom lundi. Il se dit en désaccord avec la direction de l'école.

J'ai entendu parler de Johnny Rebel, bien sûr. [...] Mais il n'a rien à voir avec nous, ici à Windsor, Ontario, Canada , selon lui.

« Ce mot, "Rebel", pour nous, signifiait simplement "foncez". [...] Ce n'est pas Johnny Rebel [et] ça n'a rien à voir avec le racisme. » — Une citation de Albert Mady, ancien élève

M. Canty, lui, explique que l'école prévoit des séances d'information pour aider les enfants à comprendre la décision et leur offrir un soutien.

Un nouveau nom d'équipe sera choisi par les élèves et l'école dans un avenir proche.

D'après les informations de CBC News