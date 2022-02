Les clubs de baseball mineur de Saguenay se regroupent

Depuis plusieurs mois, des pourparlers sont en cours impliquant le Club de baseball mineur de Laterrière, l’Association de baseball mineur de Chicoutimi et l’Organisation du baseball mineur de Jonquière dans le dessein de fusionner les trois entités.

Les organismes ont sollicité la Ville de Saguenay afin d’obtenir son soutien en vue du regroupement. Celle-ci a donc mandaté le superviseur des terrains sportifs du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire pour qu’il accompagne les clubs tout au long du processus de regroupement.

Le processus chemine avec nos fonctionnaires pour qu’en 2023, on soit en mesure d’avoir fusionné nos clubs de baseball à Saguenay […]. C’est très positif, surtout avec l’expérience qu’on a pour le soccer, le hockey et la gymnastique. Pour le baseball, c’est plus de 700 joueurs. C’est beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans ça , a expliqué le président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault.

Le conseiller municipal Michel Thiffault. Photo : Radio-Canada

Il y a quatre ans, les trois associations de hockey mineur saguenéennes (Jonquière, Chicoutimi et La Baie) se sont regroupées. Le même processus a touché les clubs de soccer, ce qui a officiellement donné naissance au Venturi de Saguenay, lequel bénéficiera prochainement d’un nouveau stade de soccer intérieur à Jonquière. En gymnastique, Sagym, à Chicoutimi, et Jako, à Jonquière, forment désormais l’organisation Gymnastique Saguenay. Environ 1200 gymnastes s’y exercent.

Patinage de vitesse

Les clubs de patinage de vitesse des trois arrondissements seront aussi regroupés même si, de l’avis de Michel Thiffault, les démarches sont moins avancées. Ainsi, les Comètes de Chicoutimi, les F-18 de La Baie et les Élans de Jonquière ne feront éventuellement qu’un.

Stade de soccer Saguenay

Michel Thiffault confirme qu’il ne reste que quelques mois avant la mise en service du Stade de soccer Saguenay, en construction à Jonquière.