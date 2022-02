Des aînés reviennent à Iqaluit après près de 9 mois

Près de neuf mois après avoir été réinstallés à l’extérieur d’Iqaluit, les résidents du foyer pour aînés de la capitale territoriale seront rapatriés chez eux. La résidence pour aînés d’Iqaluit a rouvert ses portes, lundi, et accueille un premier résident mercredi.

Le ministre de la Santé du Nunavut, John Main, a indiqué, mardi, que l’établissement était à nouveau fonctionnel. Le personnel est en place dans l’établissement et des travaux de rénovation ont été effectués , a-t-il mentionné, lors d’un point de presse.

Selon le ministre, un résident sera ensuite admis chaque semaine jusqu’à ce que les sept lits disponibles soient attribués. Il y a une combinaison de résidents venant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du territoire , explique John Main.

Au mois de mai, la résidence pour aînés d’Iqaluit a fermé ses portes après que des membres du personnel ont contracté la COVID-19.

Plusieurs résidents avaient alors été transférés dans d’autres établissements du territoire, tandis que quatre autres avaient été envoyés au foyer de soins Embassy West Senior Living, une résidence d’Ottawa qui s’occupe d’aînés ayant des besoins plus complexes, notamment en matière de démence.

Le manque de soins pour aînés offerts au Nunavut est un enjeu qui préoccupe de nombreuses familles. Ces dernières doivent, dans certains cas, envoyer leurs parents âgés dans le sud du pays. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La résidence pour aînés d’Iqaluit est l’un des deux établissements du Nunavut qui accueillent des personnes âgées qui ont des problèmes de santé chroniques susceptibles de se détériorer ou qui ont besoin de soins mineurs.

Il existe aussi trois centres de soins de longue durée, situés à Cambridge Bay, à Igloolik et à Gjoa Haven, comptant au total 28 lits.

Nous avons travaillé extrêmement fort pour ramener nos aînés , a affirmé le premier ministre P.J. Akeeagok, en rappelant que l’enjeu des soins aux aînés faisait est l’une des priorités de son gouvernement depuis l’élection.

Un dossier délicat

L’enjeu des soins aux aînés suscite de nombreuses inquiétudes aux quatre coins du territoire. Au cours des derniers mois, bon nombre de Nunavummiut ont élevé leur voix pour presser le gouvernement du Nunavut de soutenir davantage les aînés et d'éviter de les transférer dans le sud du pays.

Au mois d’octobre, l’ancienne ministre territoriale Manitok Thompson a lancé une pétition pour exhorter le gouvernement du Nunavut à construire des centres pour aînés dans chacune des 25 communautés du territoire.

Je suis tellement contente que la résidence d’Iqaluit rouvre , dit-elle, depuis Ottawa. Ils sont ici depuis des mois, alors qu’on ne leur avait dit que ça ne durerait que deux semaines.

Manitok Thompson rappelle toutefois qu’il en faudra bien plus pour répondre au manque de soins aux aînés.

Elle insiste sur l’importance de renforcer les soins dans la capitale territoriale, mais aussi de soutenir les communautés à l’extérieur d’Iqaluit. Ça permettrait de créer tellement d’emplois dans les communautés , croit-elle.

Depuis 2017, l'ancienne politicienne du Nunavut, Manitok Thompson, qui vit à Ottawa, défend les aînés inuit unilingues. Photo : CBC

Vendredi, des Iqalummiut prévoient se rassembler devant l’Assemblée législative pendant une dizaine de minutes à l’occasion d’une manifestation silencieuse en soutien à Raymond Ningeocheak, un aîné inuk résidant au foyer Embassy West, dont la famille a lancé une campagne de sociofinancement pour le rapatrier au Nunavut.

C’est une manifestation pacifique pour montrer au gouvernement que nous sommes encore ici pour aider nos aînés à rentrer chez eux , explique-t-elle. Ça fait partie de la stratégie visant à s’assurer que les aînés font bel et bien partie des priorités du gouvernement.

Dans un échange de courriels, la députée fédérale du Nunavut, Lori Idlout, se dit heureuse d’apprendre que le centre pour aînés d’Iqaluit a rouvert ses portes plusieurs mois après sa fermeture.

« Les aînés ont un rôle prépondérant dans ma culture. Les envoyer dans des installations du Sud entraîne la rupture de liens importants avec la culture, leurs connaissances et leurs perspectives. » — Une citation de Lori Idlout, députée fédérale du Nunavut

Lori Idlout, députée du Nunavut, s'est plusieurs fois prononcée publiquement sur le dossier des aînés au Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Des aînés loin de leurs proches

Bien qu’il voit, lui aussi, la réouverture de l’établissement d’Iqaluit d’un bon œil, l’ancien politicien inuk Peter Ittinuar souligne que les aînés qui ont des besoins plus complexes continueront d’être envoyés dans le sud du pays puisque le territoire ne dispose pas de centres capables de leur offrir des soins.

Sa mère, qui est âgée de 93 ans, a récemment contracté la COVID-19 au foyer Embassy West d’Ottawa. Ç'a été épeurant pour nous [...] parce qu’à cet âge, il est difficile de prévoir comme la COVID[-19] va se manifester , dit-il.

Peter Ittinuar affirme que sa mère lui a souvent manifesté le désir de rentrer au Nunavut pour passer du temps près de sa famille.

Le ministre Main et le premier ministre Akeeagok [...] devaient vraiment commencer à regarder [ce dossier] à la loupe , martèle-t-il. Les aînés se feront de plus en plus nombreux à mesure que le temps passe.