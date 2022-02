Faute de personnel, l’hôpital de Red Deer se concentre sur les opérations vitales

Services de santé Alberta (AHS) explique que le nombre de patients ayant besoin d’être opérés augmente, alors que l'hôpital fait face à un manque d’anesthésistes et de personnel infirmier en blocs opératoires.

Cela fait des années que l'établissement, qui dessert environ 500 000 personnes, souffre d'un manque de lits et de personnel, dénoncent des médecins.

Selon Services de santé Alberta AHS , le transfert des patients a commencé lundi soir à 21 h. Les opérations vitales, les patients déjà admis ou inscrits sur la liste des opérations urgentes à venir ne sont pas concernés, précise l'autorité de santé.

Le porte-parole d’Services de santé Alberta AHS Kerry Williamson explique que toutes les solutions possibles ont été épuisées. Ce protocole a donc été mis en place pour garantir la sécurité des patients , dit-il.

Il précise que l’on parle de cas ayant besoin d'être traités dans les 72 heures .

D’après Services de santé Alberta AHS , en date de mardi à 17 h, ce sont trois patients qui avaient été transférés dans un autre hôpital.

Aucune marge de manœuvre

C’est inacceptable et intenable, dénonce le Dr Bryce Henderson, chirurgien orthopédique à l’hôpital de Red Deer. Malheureusement, depuis 15 ou 16 ans que je travaille, je ne pense pas avoir vu une seule avancée pour gérer ce problème. C’est décourageant.

D’après le Dr Henderson, les problèmes de capacité se sont aggravés, récemment, en raison de la pandémie, puisqu'il y a encore plus de membres du personnel absents parce qu'ils sont en isolement, malades ou épuisés, sans compter les lits nécessaires pour les patients atteints de la COVID-19.

Le chirurgien précise que les patients concernés par le transfert vers d'autres hôpitaux sont, par exemple, ceux qui souffrent d’une fracture de la hanche, de calculs rénaux, de tumeurs ou qui doivent subir une appendicectomie.

Ce n'est pas la première fois qu’un tel protocole est mis en place au sein de l'hôpital, précise le Dr Sean Gregg, chirurgien à Red Deer.

« Parce que nous tournons déjà à 110 % de notre capacité tout le temps, quand nous allons au-delà, nous n'avons vraiment aucune marge de manœuvre ou possibilité de nous adapter et de répondre [à la demande]. » — Une citation de Dr Sean Gregg, chirurgien à l'Hôpital régional de Red Deer

Quand Red Deer a un seul bloc opératoire [pour les chirurgies urgentes], 50 patients qui attendent pour ce bloc et qu’il n’y a pas la possibilité d’augmenter le nombre de blocs en raison d'un manque de personnel, alors cela devient plus sûr de transférer des patients ailleurs, plutôt que de les faire attendre des jours et des jours à Red Deer pour qu’ils se fassent opérer , note-t-il.

D'autres reports possibles

Services de santé Alberta estime que le protocole restera en place jusqu'à la fin de la semaine. Services de santé Alberta AHS dit tout mettre en œuvre pour reprendre les opérations le plus vite possible et travailler au recrutement d'anesthésistes et d'infirmiers.

Les patients déjà inscrits sur la liste des opérations urgentes à venir ne devraient pas être transférés ailleurs, rappelle Services de santé Alberta AHS . Par ailleurs, l'hôpital de Red Deer avait déjà réduit le nombre de ses chirurgies non urgentes.

Malgré tout, il se pourrait que certaines de ces procédures soient reportées, prévient Services de santé Alberta AHS , tout en reconnaissant les conséquences que cela peut avoir sur les patients, mais aussi sur les équipes médicales.

D’après les informations de Jennifer Lee