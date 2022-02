COVID-19 : 5 décès en 3 jours au Bas-Saint-Laurent

Au cours des trois derniers jours, cinq décès ont été recensés dans la région, ce qui porte le total des morts à 87 depuis le début de la pandémie.

Seulement depuis le début de l’année 2022 , 23 Bas-Laurentiens ont perdu la vie alors qu’ils avaient contracté la COVID- 19, du jamais vu en près de deux ans.

Néanmoins, les hôpitaux de la région comptent moins de patients atteints du virus SRAS-CoV-2. La baisse se poursuit alors que 16 personnes occupent à l’heure actuelle un lit dans une zone chaude . De plus, les unités de soins intensifs ne comptent plus qu’un seul patient alors que le taux d’occupation était de 100 % depuis le début de la semaine.

Le responsable des relations médias pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Gilles Turmel, indique cependant qu’il est préférable d’attendre jusqu’à la fin de la semaine avant de parler d’une tendance.

Au Québec, le nombre d'hospitalisations continue de diminuer alors que la province enregistre un recul de 122 patients alités ces dernières 24 heures. Actuellement, 2730 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19, dont 204 aux soins intensifs, en baisse de 14 depuis la veille.

Une 5e vague loin de s’essouffler

Le nombre de nouvelles infections connaît mercredi une recrudescence. Le virus continue de circuler et ainsi, 151 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Dans le bilan quotidien transmis par l’organisation, il est à nouveau possible de constater que toutes les Municipalité régionale de comté MRC enregistrent de nouvelles infections. C’est celle de Rimouski-Neigette qui en compte le plus (+59), suivi de La Mitis (+21) et de Rivière-du-Loup (+19).

Nombre de cas de COVID-19 par MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 par MRC du Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1464 (+11) Rivière-du-Loup 3007 (+19) Témiscouata 1235 (+7) Les Basques 509 (+2) Rimouski-Neigette 3206 (+59) La Mitis 1051 (+21) La Matanie 972 (+17) La Matapédia 1117 (+14) Indéterminés 8 (+1)

Les équipes des centres de dépistage ont effectué 644 tests PCR au cours de la journée de mardi.