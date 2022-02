Antoine Pruneau veut rester avec le Rouge et Noir

Le demi défensif québécois a bon espoir que les négociations avec le nouveau directeur général du Rouge et Noir, Shawn Burke, se terminent sur une bonne note avec la signature d'un nouveau contrat en bonne et due forme.

Mon intérêt a toujours été de rester ici. Je pense qu’on va pouvoir trouver une entente dans les prochains jours, mais ce n’est pas chose faite , détaille le Gatinois d'adoption en entrevue à Radio-Canada.

En 2021, Antoine Pruneau a célébré son 100e match dans la LCF avec une interception (archives). Photo : Rouge et Noir d'Ottawa

Antoine Pruneau, qui négocie lui-même son contrat, avoue avoir évalué tous les scénarios possibles, que ce soit de signer avec une autre formation de la Ligue canadienne de football LCF ou de prendre sa retraite : C’est une période un peu plus angoissante et plus difficile.

« Je me suis demandé : est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d’aller en Colombie-Britannique, d’y déplacer ma famille pour une ou deux saisons, ou ce serait mieux de passer à autre chose? » — Une citation de Antoine Pruneau, demi défensif du Rouge et Noir d’Ottawa

Au plus profond de lui-même, l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal sent qu’il peut encore contribuer aux succès d’une équipe sur le terrain. L’idée de la retraite n’a germé qu’en raison de la logistique de quitter Ottawa , explique celui qui pourrait devenir entraîneur une fois après avoir accroché ses crampons.

Statistiques d’Antoine Pruneau dans la Ligue canadienne de football LCF : 104 matchs en 7 saisons;

356 plaqués défensifs, dont 4 sacs du quart;

61 plaqués au sein des unités spéciales;

10 interceptions;

Champion de la Coupe Grey en 2016.

Source : Ligue canadienne de football

Ma valeur a diminué , dit le joueur, conscient que les deux dernières saisons difficiles sur le plan collectif ont un impact. Il est bien au fait aussi que le Rouge et Noir regorge de jeunes talents qui cognent à la porte et qui pourraient lui ravir son poste de partant.

Je suis bien correct avec cette idée-là. Je vais avoir 33 ans pendant la saison. Il n’y a rien de garanti, mais je veux seulement avoir l’occasion de défendre mon poste et de pouvoir compétitionner.

Changer le vent de côté

Antoine Pruneau considère que l’organisation pourrait retrouver ses lettres de noblesse très rapidement si son directeur général joue bien ses cartes dans les prochaines semaines. Le Québécois peut se baser sur sa propre expérience pour montrer qu'une formation peut rapidement quitter les bas-fonds du classement général pour retourner au sommet de la Ligue canadienne de football LCF .

En 2014, le Rouge et Noir n’a récolté que deux victoires en 18 matchs. En 2016, les Ottaviens ont soulevé la Coupe Grey, suprématie du football professionnel canadien.

Ça ne prend pas nécessairement plusieurs changements pour que ça fonctionne. Parfois, un ou deux changements bien placés peuvent suffire , a dit le vétéran de la « French Mafia », le surnom que se sont donné les joueurs francophones de l’équipe au cours des années.

Dans le feu de l'action, Antoine Pruneau n'hésite pas à se sacrifier pour plaquer un adversaire, comme sur cette séquence en 2015 (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L'une des priorités de la franchise est de dénicher un quart-arrière partant puisqu'elle ne s'est toujours pas remise de la perte de Trevor Harris, en 2019, qui a coïncidé avec le déclin du Rouge et Noir. En coulisses, on murmure que Shawn Burke songe à le ramener à Ottawa, en plus d'être aux trousses de Jeremiah Masoli, lui aussi joueur autonome.