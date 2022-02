Convoi antimesures à Québec : des politiciens lancent un appel au respect

Des convois de poids lourds doivent se rendre devant l'Assemblée nationale jeudi et samedi. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un des organisateurs de la manifestation a indiqué son intention de jammer Québec . Une intention néfaste, selon le maire de Québec, Bruno Marchand.

Si on [manifeste] en se disant qu’on va écoeurer le monde, on va jammer Québec, on va écoeurer les citoyens, les commerçants, on va venir brimer la vie qui se passe, on va brimer la circulation ; on est plus dans une noble cause , a-t-il exprimé en entrevue à l’émission matinale montréalaise Tout un Matin.

Bruno Marchand, le maire de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Bien qu’il dit respecter le droit de manifester, Bruno Marchand croit qu’avec le Carnaval de Québec qui commence vendredi et la réouverture des restaurants : le moment est mal choisi­.

La cheffe du parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a quant à elle mis en garde l’un des organisateurs de la manifestation de Québec , Bernard Gauthier, lors d'un point de presse, mercredi matin.

« Si son objectif c'est de venir "jammer" la ville de Québec pour "jammer" la ville de Québec, empêcher les restaurateurs de fonctionner, les petits commerçants, moi je l'invite à rester chez eux. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du parti libéral du Québec

La liberté d’expression, c’est celle de manifester dans la paix et le respect des autres , indique quant à lui Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ. Jammer une ville, c’est pas de la liberté d’expression. C’est de l’obstruction et un manque de respect pour les autres

Interrogé sur ces rassemblements, le premier ministre François Legault dit quant à lui faire confiance au travail des policiers.

Plus de détails à venir