L’acteur Simu Liu, vedette de Marvel, animera le 51e gala des prix Juno

La vedette de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, premier superhéros asiatique de l’univers Marvel, reviendra donc dans la ville où il a grandi pour animer le premier gala des prix Juno à se tenir devant public depuis 2019. L’événement, qui célèbre la musique canadienne, a été annulé en 2020, puis présenté de façon virtuelle l’an dernier en raison de la pandémie.

Afin de réduire les risques liés à la propagation de la COVID-19 dans les espaces clos, l’équipe des Juno a réservé la scène Budweiser, située à l’extérieur, sur le terrain de la Place de l’Ontario. L’amphithéâtre saisonnier peut accueillir jusqu’à 16 000 personnes.

L'acteur canadien Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi. Photo : Site web de Marvel / Jasin Boland

Ce sera le deuxième contrat d’animation d’envergure pour Simu Liu, qui a été l’hôte invité d’un épisode de Saturday Night Live pour la première fois en novembre dernier.

C’est un honneur absolu d’animer le 51e gala des prix Juno , a affirmé l’acteur dans un communiqué. La culture et le divertissement tiennent une place très importante dans mon cœur, et le fait de pouvoir vivre les festivités dans la ville où j’ai grandi rend l’expérience encore plus spéciale pour moi.

Les nominations pour les prix Juno seront annoncées le 1er mars, alors que les billets pour assister au gala en personne seront mis en vente le 4 mars. La soirée sera diffusée en direct sur les ondes de CBC et sur la plateforme CBC Gem.