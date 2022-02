Un mois de janvier plus froid que la normale dans l’Est-du-Québec

Le début d’année a été plus froid que les normales de saison pour l’ensemble du Québec. Dans l’Est-du-Québec, un degré et demi sous les normales a été enregistré, selon Environnement Canada.

L’Est-du-Québec a été moins touché par les grands froids que le sud du Québec, qui enregistrait pour sa part près de six degrés sous les normales. Environnement Canada rapporte dans son bilan mensuel des températures qui contrastent avec celles observées au cours des dernières années à la même période de l'année.

« On a été habitué à des mois de janvier plus doux au cours des dernières années, alors c’est le retour du balancier cette année avec des températures plus froides. » — Une citation de André Cantin, météorologue pour Environnement Canada

Pour leur part, Les Îles-de-la-Madeleine sont la seule région du Québec qui a connu des températures plus chaudes que la normale.

L’Est-du-Québec a été moins touché par les grands froids que le sud du Québec. Photo : Environnement Canada

Moins de précipitations de neige en janvier

L’Est-du-Québec a reçu moins de précipitations de neige en janvier comparativement à la même période des années précédentes. Selon le météorologue pour Environnement Canada, André Cantin, les grands froids seraient la cause de cette diminution des chutes de neige.

Des précipitations inférieures à la normale ont été enregistrées en raison du temps froid et d’une masse d'air plus sèche correspondant souvent aux températures plus froides , explique André Cantin.

Environnement Canada souligne que sans la tempête de neige du 17 janvier dernier, le bilan des précipitations aurait été beaucoup plus déficitaire.

La Basse-Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine sont cependant l’exception de ce bilan, puisque les deux régions ont reçu d’importantes bordées de neige. Quatre événements significatifs ont perturbé la Basse-Côte-Nord et les Îles avec des chutes de neige allant de 30 à 80 centimètres, forçant la fermeture de routes.

Un couvert de glace sur le Saint-Laurent plus proche de la normale

Si les grands froids ont occasionné des records de consommation d’électricité chez Hydro-Québec, ils ont permis la formation d’une couverture de glace sur le fleuve Saint-Laurent qui s'est rapprochée de la normale.

La croissance du couvert de glace a d'ailleurs été plus lente à la première moitié du mois de janvier.

Le froid à nos portes aussi en février

Environnement Canada prévoit une pause du temps froid au début du mois de février avec quelques précipitations de neige. Cependant, des températures sous les normales de saison sont également prévues pour février au Québec.