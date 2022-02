Sur la page Facebook Convoi de la Côte-Nord (Sept-Îles/Québec), on peut lire que les manifestants prévoient s'arrêter à Port-Cartier, à Baie-Comeau puis à Forestville dans le but de rassembler davantage de participants avant de se diriger vers Québec.

Le convoi a quitté Baie-Comeau un peu avant 10 heures jeudi. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

À la hauteur de Baie-Comeau, le convoi comptait une cinquantaine de véhicules, principalement des voitures et des camionnettes, escortés par quelques voitures de la Sûreté du Québec (SQ). Le convoi est parti de Baie-Comeau un peu avant 10 heures jeudi matin et se dirigeait alors vers le Saguenay avant d’aller vers Québec.

Les organisateurs et la majorité des participants ont refusé de commenter l’évènement.

Rencontrée jeudi matin au rassemblement à Baie-Comeau, une participante supportait le convoi, mais ne l'accompagnait pas jusqu’à Québec. Elle revendique l’assouplissement des mesures sanitaires puisque selon elle, elles ont un impact sur la santé mentale.

On veut que le vaccin et tout devienne un droit et non une obligation, explique-t-elle. Et on veut que nos enfants retrouvent une vie normale. Moi j’en ai une qui veut faire de la natation, l’autre du patinage et elles ne peuvent plus. Elles n’ont pas la vie que nous on a connu.

Une participante supportait le convoi ce matin à Baie-Comeau, mais ne l'accompagnait pas jusqu’à Québec. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

« On est supposé être un Québec libre, et maintenant on n’est plus libre dans notre Québec. C’est eux qui choisissent pour nous notre futur. » — Une citation de Participante au rassemblement de Baie-Comeau

Toujours sur la page Facebook de l'évènement, il est demandé aux participants de rouler à une vitesse normale sur la route 138 jusqu'à l'arrivée à Québec.

Ni Kevin Grenier ni Bernard Gauthier, deux des organisateurs du convoi, n'ont répondu à notre demande d'entrevue pour l'instant.

Sur sa page Facebook personnelle, Kevin Grenier indique que le convoi passera par le Saguenay et non par la traverse Tadoussac—Baie-Sainte-Catherine.

À hauteur de Baie-Comeau, le convoi comptait une cinquantaine de véhicules. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La Sûreté du Québec dit être au fait du convoi. La Sûreté du Québec SQ n'a toutefois pas voulu commenter davantage afin de ne pas dévoiler sa stratégie relativement à ce flot attendu de véhicules.

Ce convoi fait suite aux différents convois organisés dans l'Est-du-Québec samedi dernier en appui à celui qui a convergé vers Ottawa.