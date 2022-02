40 millions $ pour les producteurs de pommes de terre à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, les gouvernements fédéral et provincial investiront 40 millions $ dans un plan d’intervention visant à la gestion des pommes de terre excédentaires. Plusieurs producteurs de pommes de terre insulaires doivent détruire leurs récoltes ou les réacheminer vers des banques alimentaires. Cette aide financière reçoit un accueil partagé au sein de l’industrie.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire annonce que le fédéral versera jusqu’à 28 millions de dollars et que la province investira jusqu’à 12,2 millions de dollars.

Ce plan d’intervention permettra de réacheminer le plus grand nombre de pommes de terre possible vers d’autres marchés, comme des transformateurs et des banques alimentaires, pour ainsi réduire la quantité de pommes de terre excédentaires qui devra être réduite, selon le ministère.

Dans ce cas, les producteurs qui doivent assumer les coûts de destructions des pommes de terre recevront une compensation. « Les producteurs recevront jusqu’à 8,5 cents par livre de pommes de terre éliminées », précise le communiqué du ministère.

Le 8 décembre 2021, les fermiers de l'Île-du-Prince-Édouard ont distribué gratuitement 6000 sacs de pommes de terre sur la colline du Parlement, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon les estimations du gouvernement fédéral, ce plan d’intervention permettra de réacheminer 290 millions de livres de pommes de terre vers d’autres marchés.

On prévoit que 300 millions de livres devront être détruits, ce qui représente un peu plus de 10 % de la production totale de l’Île-du-Prince-Édouard en 2021 , indique le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Rappelons que les exportations de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard sont suspendues depuis la fin novembre en raison de la découverte de la galle verruqueuse dans deux champs de l’île. Onze semaines plus tard, aucune date n’a été fixée pour la reprise des exportations vers les États-Unis, mais il se pourrait que les exportations vers Puerto Rico reprennent bientôt.

Un accueil partagé

Le directeur général du Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, Greg Donald, affirme que les producteurs sont reconnaissants envers cette aide financière, mais qu’en fin de compte, ce n’est pas ce qu’ils veulent.

Greg Donald, directeur général du conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : CBC

Cela aidera certainement, mais cette annonce est accueillie avec un mélange d’émotions , dit Greg Donald. Nos agriculteurs sont fiers de produire une récolte qui cette année, est une récolte exceptionnelle. Dans les circonstances, devoir prendre la triste décision de détruire certaines récoltes est simplement un gaspillage insensé.

Greg Donald précise que l’industrie a déjà commencé à envoyer des pommes de terre vers des organismes et des banques alimentaires au Canada.

Il se désole de voir le temps perdu au courant des 11 dernières semaines. Malgré tous les efforts, l’impensable est arrivé , lance-t-il.

D’après les informations de CBC