Le torchon brûle entre le syndicat de la STTR et le conseiller municipal Pierre Montreuil

Inappropriée, incomplète. C’est une fuite, on fuit, on ne veut pas répondre, a déclaré d’entrée de jeu Mario Fontaine lors de son passage à l’émission Toujours le matin. Quand on me dit que c’est un syndicalisme d’une autre époque… Je pourrais répondre : "Oui, effectivement, c’est possible, mais c’est aussi une politique d’une autre époque" , a-t-il poursuivi, en insistant pour qu’on rende public le contrat.

Le conseiller syndical compte faire une demande d’accès à l’information pour obtenir le contrat des navettes électriques à l’île Saint-Quentin.

La Corporation de l’île Saint-Quentin a lancé son projet-pilote avec Bell Horizon afin de répondre à plusieurs objectifs de son plan directeur. Elle souhaite rendre plus accessible le site tout en évitant l’émission de gaz à effet de serre. Selon la Corporation, la Société de transport de Trois-Rivières STTR n’a pas de véhicule électrique. On lui a de plus indiqué que les autobus de la ville ne peuvent pas facilement accéder à l’île vu leur taille.

Quand on me dit que c’est pour un autobus électrique, c’est pour l’environnement, c’est de la foutaise [...] On fait déplacer des citoyens dans un stationnement, et là on prend la navette et on vient à l’île Saint-Quentin quand on avait juste à prendre l’autobus au coin de la rue chez nous et de s’en aller directement à l’île Saint-Quentin , a déploré M. Fontaine.

« Quand on demandait la démission de M. Montreuil, ce n’était pas l’individu qu’on frappait, c’était sa compétence. On a un élu qui s’octroie lui-même dans une autre corporation, son propre contrat. » — Une citation de Mario Fontaine, conseiller syndical, Syndicat canadien de la fonction publique

Mario Fontaine croit que les postes de vice-président au conseil d’administration de la Société de transport de Trois-Rivières STTR et celui de président du conseil d'administration de la Corporation de l'île Saint-Quentin sont conflictuels dans ce dossier.

Pierre Montreuil s’en remet à la Commission des transports

À la question de Mario Fontaine, à savoir si le conseil d’administration aurait dû plutôt favoriser la Société de transport de Trois-Rivières STTR pour ce projet-pilote, le conseiller municipal Pierre Montreuil a répondu en entrevue à l’émission Toujours le matin que la Commission des transports du Québec doit trancher.

La Commission des transports du Québec va répondre à cette question-là. Ce n’est pas à un membre, peu importe sa fonction dans un conseil d’administration, de répondre à ce genre de question. C’est au niveau de la direction générale et surtout de la Commission des transports du Québec d’y répondre , a-t-il expliqué, tout en encourageant M. Fontaine à discuter davantage avec la direction de la Société de transport de Trois-Rivières STTR pour qu’il y ait règlement et que ce soit à la satisfaction de tous .

« Depuis 2017, j’ai été parmi les élus progressistes qui ont fait justement progresser de façon majeure le budget de la [STTR] et on vous demande de démissionner de façon cavalière, non mais franchement. Ça c’est de la confrontation. » — Une citation de Pierre Montreuil, conseiller municipal

Quand on demande à quelqu’un de démissionner, et que c’est la première fois que la personne concernée entend M. Fontaine faire une telle demande, il aurait été le moindrement diplomate… un coup de téléphone [...] un courriel, une discussion, mais pas par le biais des médias , a jugé le conseiller municipal.

À savoir s’il peut jouer un rôle pour asseoir le syndicat et la Société de transport de Trois-Rivières STTR autour de la même table, Pierre Montreuil explique qu’un membre d’un conseil d’administration ne doit pas s’ingérer, faire de la microgestion , et que ce rôle revient à la direction générale.