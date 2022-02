COVID-19 : 72 morts, mais baisse des hospitalisations en Ontario

Au total, l'Ontario recense 2939 hospitalisations mercredi.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 56 % de ces patients ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Le nombre de patients infectés aux soins intensifs se chiffre à 555. Selon la ministre Elliott, 83 % de ces patients y ont été amenés à la suite de complications liées au coronavirus. Les autres ont reçu leur résultat positif au dépistage subséquemment.

À titre de comparaison, il y avait 4016 hospitalisations et 577 patients aux soins intensifs mercredi dernier.

La santé publique déplore 72 décès supplémentaires mercredi. Cinq de ces décès, survenus il y a plus d'un mois, sont attribuables au nettoyage de données.

Il y a 3909 nouveaux cas confirmés. Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, admettent les autorités, en raison de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Selon des projections de modélisation, l'Ontario a atteint le pic de la vague Omicron le 11 janvier, mais pourrait faire face à un rebond des infections et des hospitalisations au cours des prochaines semaines, à cause de la réouverture partielle des commerces amorcée lundi.

Foyers pour aînés

Il y a 25 décès et 174 infections de plus chez les résidents des centres de soins de longue durée mercredi.

Le nombre d'éclosions baisse de 15, s'établissant à 327.

Un peu plus de 52 % des foyers pour aînés font face actuellement à une éclosion.

Écoles

Sept écoles étaient fermées mardi en lien avec la pandémie, soit une de moins que la veille.

Vaccination

Près de 65 000 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mardi, y compris plus de 40 000 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 91,9 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 89,3 %, deux doses.

Chez les enfants, 53,8 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose, alors que 19,4 % sont pleinement vaccinés.

Dépistage

Un peu plus de 27 700 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 13,4 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 1 039 825 cas de COVID-19 et 11 576 décès.