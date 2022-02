Des recommandations pour enrichir l’apprentissage du français chez les anglophones

Après la révision de la Loi sur les langues officielles, les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin ont partagé mercredi un autre rapport d’envergure : celui sur l’amélioration de l’apprentissage et de l’accès au français et à l’anglais au Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, compte-tenu des facteurs géographiques et ainsi de suite, il faut avoir un bon programme d'enseignement de la deuxième langue , déclare la juge Finn lors de la période de questions avec les journalistes.

Dans un document rassemblant 24 recommandations, une section importante est accordée à l’enseignement du français donné dans le secteur d’éducation anglophone. Selon les commissaires, une conclusion principale émane à la suite des consultations publiques : la province a besoin d’un programme d’études de français langue seconde rigoureux, authentique et engageant pour tous les élèves du secteur anglophone .

Selon des données récentes recueillies par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, environ 20 % des élèves inscrits au programme d’immersion précoce en français le quittent avant la fin de leurs études secondaires.

Les commentaires reçus de la part de la collectivité soulignent le manque d’options de cours à l’école secondaire ou un encore, un désir d’étudier des matières comme les sciences ou les mathématiques en anglais.

Une autre statistique qui résonne : 60 % des élèves du secteur anglophone ne prennent pas part au programme d’immersion. Leurs compétences linguistiques sont donc extrêmement faibles , écrivent les commissaires.

Or, d’après eux, la pensée selon laquelle ce programme ne fonctionne pas est un mythe. Les évaluations du ministère, telles que présentées dans le rapport, indiquent que 90 % des élèves qui achèvent le programme atteignent un niveau intermédiaire en français. Autrement dit, ils sont capables de maintenir une conversation dans leur langue seconde.

Les commissaires recommandent notamment de bonifier le programme pour qu’il mette l’accent sur des expériences d’apprentissage linguistique enrichissantes, avec des possibilités pour les élèves d’exercer leur français dans des activités et des cadres authentiques .

On ne va pas nulle part à moins d’avoir l’opportunité de pratiquer la langue , croit la juge Finn. La clé du succès est donc, selon elle, de planifier des occasions – qu'elles soient pour les anglophones ou les francophones – où l'on peut parler une langue seconde dans une certaine réalité .

Calquer le Cadre européen commun de référence pour les langues

Selon les commissaires, il est important de créer des balises pour que les personnes sachent réellement quel est leur niveau dans l'une ou l'autre des langues officielles de la province.

Ils proposent d'adopter le Cadre européen commun de référence des langues, qui intègrent trois paliers de compétences. Il est connu et utilisé dans plusieurs pays , argue Yvette Finn. Nous devrions être en mesure de s'auto-évaluer et de savoir quel est notre niveau de compétence [dans une langue].

Le rapport mentionne d'ailleurs que ce cadre permet aux apprenants et aux travailleurs de suivre leur amélioration dans le temps .

Poursuivre l’apprentissage à l’âge adulte

Les commissaires sont conscients qu’une part considérable de l’apprentissage d’une langue seconde s’opère dans le cadre éducatif.

La juge Yvette Finn et John McLaughlin estiment par exemple qu'il faudrait des programmes de perfectionnement à l'extérieur du système éducatif.

« Il faut penser un peu plus large et, dans les communautés, prévoir des programmes où on pourrait améliorer notre français ou notre anglais. » — Une citation de Juge Yvette Finn, commissaire

Ils ont observé que beaucoup d’adultes sont unilingues dans la province. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, 33,9 % de la population néo-brunswickoise est considérée comme étant bilingue. Néanmoins, environ 73 % des francophones peuvent parler les deux langues, alors que la proportion chez les anglophones est de 15,8 %.

Francisation des personnes allophones

En prenant part aux consultations publiques et en menant des recherches, les commissaires ont remarqué qu’il existe un manque de fonds et de ressources, indique le rapport.

Mais selon la juge Finn, une intégration réussie des personnes allophones ou des nouveaux arrivants repose également sur l’implication de la communauté.

Si on veut les intégrer comme parties prenantes au Nouveau-Brunswick, il faut qu’on s’assure qu’ils aient non seulement l’occasion d’apprendre la langue, mais l’occasion de vivre, par exemple, en français. Et ça, c’est pas évident, et ça dépend évidemment de où ils vont s’installer , soutient-elle.

Dans la région du Grand Moncton, les gens nous ont dit : "on attrape l’anglais comme on attrape le rhume” , ajoute la commissaire.

Plus d'informations à venir