En ce jour de la marmotte, Shubenacadie Sam en Nouvelle-Écosse a vu son ombre mardi, prédisant ainsi que l’hiver se poursuivra pendant six semaines de plus. La patience est donc de mise pour ceux qui attendent le printemps, d’autant plus qu’une autre tempête hivernale devrait s’abattre sur l’Atlantique à compter de jeudi soir.