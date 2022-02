Vote de confiance pour Erin O’Toole : des appels à l’unité en Atlantique

Un groupe de députés conservateurs a demandé une révision du leadership de M. O’Toole O’Toole . Une demande de plus de 20 % des députés suffit pour déclencher automatiquement la tenue d’un vote de confiance au caucus. Les dissidents ont besoin d’obtenir l’appui de la majorité des députés dans un vote secret pour démettre leur chef.

La grogne contre Erin O'Toole provient de l'aile droite du parti, qui lui reproche ses changements de position sur la taxe carbone et les armes à feu ou encore ses déclarations jugées confuses au sujet du convoi de manifestants à Ottawa.

Tout cela risque d’affaiblir la direction d’Erin O’Toole, estime Shawn Beaulieu, candidat conservateur dans Madawaska-Restigouche en 2021.

Même si M. O’Toole gagne le vote de confiance, il va ressortir de là d’une manière affaiblie. Je crois que c’est un problème de communication du côté de M. O’Toole. On a vu ses changements de position. On dirait qu’il veut plaire à la base de droite de son parti, mais ne veut pas déplaire à la base centriste , explique Shawn Beaulieu lors d’une entrevue accordée mercredi matin à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

« De la manière que ça fonctionne présentement, je crois que le Parti conservateur ne peut même pas espérer former un gouvernement minoritaire. » — Une citation de Shawn Beaulieu, candidat conservateur dans Madawaska-Restigouche en 2021

Des appels à l’unité

Selon le président du Parti conservateur, Rob Batherson, le problème n'est pas le vote de confiance concernant Erin O'Toole, mais plutôt la division à long terme du parti.

Nous avons traversé trois élections consécutives, trois chefs différents et trois défaites. Un Parti conservateur divisé est une bonne nouvelle pour une personne et une personne uniquement et c'est Justin Trudeau , dit-il.

Rob Batherson appelle donc les membres du caucus conservateur à préserver l'unité du parti, quel que soit le résultat du vote de confiance. C'est la responsabilité des députés d'être chefs de file du parti, de respecter le résultat et le verdict démocratique du caucus , souligne-t-il.

Le Parti conservateur doit faire des changements s’il veut gagner l’appui d’un plus grand nombre d’électeurs, estime Sylvie Godin Charest, candidate conservatrice dans Moncton-Riverview-Dieppe en 2019.

Il faut que le Parti conservateur fasse grandir la base. On ne peut pas gagner des élections avec la base. Il faut évoluer avec nos idées. Il faut essayer d’attirer pour être en mesure de gagner des élections. Il faut changer la formule premièrement pour choisir le chef, faire de meilleurs choix de candidats pour être plus inclusifs, réviser le choix des politiques et des plateformes électorales pour attirer les jeunes, les personnes âgés, les nouveaux Canadiens , affirme Sylvie Godin, également en entrevue à La matinale.

Je crois que le parti doit s'unir , ajoute Shawn Beaulieu. On fait une autopsie de la dernière campagne. [Erin O’Toole] doit maintenant recentrer le message, mais doit plaire à la base et jaser avec son caucus et jaser avec sa famille politique. Mais ces 35 députés là, ce matin avant le vote, doivent également dire à leurs autres collègues du caucus : si on perd notre vote, qu’est-ce qu’on va faire? , conclut M. Beaulieu.

Avec des renseignements de l’émission La matinale et d’Adrien Blanc