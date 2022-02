Les hôtels continuent de servir de solution au manque de logement en N.-É.

Le ministère des Services communautaires utilise les hôtels comme solution provisoire de logement d'urgence depuis des années, mais ça arrivait très rarement.

La pratique est devenue plus courante en 2019 lorsque le taux d'inoccupation des logements à Halifax a chuté.

En 2020, le nombre de séjours d'urgence à l'hôtel a grimpé en flèche, tout comme le montant d'argent dépensé pour ces séjours.

Puis l'année dernière, la province a continué de dépendre fortement des hôtels.

Des millions de dollars en nuités à l'hotel

En 2021, il y a eu 282 cas uniques dans les programmes de soutien à l'emploi et d'aide au revenu qui ont nécessité un placement dans des hôtels.

Le nombre d'individus représentés par cette statistique est presque certainement plus élevé, car un cas peut être soit une personne seule, soit une famille avec un conjoint et des enfants.

Ces séjours ont coûté à la province près de 1,5 million $.

Le nombre de cas et le coût total ont légèrement diminué l'année dernière par rapport à 2020, lorsque 307 cas de séjours ont coûté 1,7 million $.

Par contre en 2021, la province a aussi versé 128 000 $ aux refuges qui avaient pris en charge les séjours à l'hôtel pour un nombre incalculable de personnes l'hiver dernier lorsque les refuges avaient atteint leur capacité.

La province a aussi dû débourser 930 000 $ pour trois douzaines de chambres d'hôtel louées à des personnes sortant des prisons, qui auraient autrement été sans-abri.

Des abris temporaires parmi des tentes au centre-ville d'Halifax. Photo : (Robert Short/CBC )

Puis, 516 000 $ supplémentaires sont allés à Out of the Cold pour pour que l'association déplace temporairement son abri dans un hôtel lors d'une éclosion de COVID-19 et pour aider certaines des personnes expulsées des campements de tentes en août dernier à emménager dans des hôtels.

Au total, plus de 3 millions $ ont été consacrés au logement d'au moins quelques centaines de personnes dans des hôtels au cours de l'année 2021.

Les hôtels ne sont pas une solution permanente

Michelle Malette, directrice générale de Out of the Cold, dit que le modèle hôtelier fonctionne, mais qu'il a des limites.

« Ce ne sera jamais un logement permanent, évidemment » — Une citation de Michelle Malette, directrice générale de l'association Out of the Cold

Michelle Malette est la directrice générale de l'association Out of the Cold. Photo : (CBC/Radio-Canada)

C'est une opportunité vraiment passagère et temporaire pour un abri , dit-elle.

Elle explique que le manque de cuisines dans la plupart des chambres d'hôtel fait en sorte que les gens paient plus cher pour se nourrir durant leurs séjours.

Elle ajoute que les personnes soutenues par Out of the Cold dans les hôtels ont souvent été stigmatisées et parfois expulsées par le personnel de l'hôtel.

Le premier hôtel où nous avons séjourné, nous sommes entrés avec, je pense, 19 personnes, et je pense que nous sommes partis avec 8 ou 9.

Connecter les gens à d'autres services

Karla MacFarlane, la ministre des Services communautaires, se dit prête à continuer d'utiliser les hôtels comme logement d'urgence jusqu'à ce que l'offre de logements abordables en Nouvelle-Écosse s'améliore.

Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires, affirme que le modèle de refuge hôtelier sera utilisé jusqu'à ce que davantage de logements abordables soient disponibles. Photo : (CBC/Radio-Canada)

Elle croit que le modèle donne à son ministère un moyen efficace de connecter les gens avec tous les services dont ils pourraient avoir besoin, y compris le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie ou le soutien à l'emploi.

Avoir ce lien où vous pouvez maintenant vous lier et créer une relation avec l'individu fonctionne très bien , dit la ministre.

L'objectif reste de jumeler les gens avec un logement permanent, mais il y a peu d'options de logement pour les Néo-Écossais qui bénéficient de l'aide au revenu. L'allocation mensuelle pour un individu commence à 686 $.

À l'automne 2020, la dernière période pour laquelle la Société canadienne d'hypothèques et de logement a publié des statistiques, le loyer moyen d'un studio à Halifax était de 865 $.

Pourtant, la ministre croit que son ministère a un certain succès dans la transition des personnes des hôtels vers des résidences permanentes.

Où vont les gens après leurs séjours à l'hôtel

Christina Deveau, la porte-parole du ministère des Services communautaires dit que chaque situation de transition est unique et complexe et le ministère n’est pas en mesure de fournir de l'information sur cette transition.

Elle rappelle que les gens ne sont pas obligés de partager leurs plans de logement quand ils quittent l’hôtel, mais elle reconait qu'un melleur suivi pourrait permettre de mieux rendre compte des réussite et de comprendre les défis du système.