L’itinérance est aussi un enjeu dans certaines communautés rurales albertaines

À Slave Lake, à 250 km au nord d’Edmonton, une coalition s’est formée l’été dernier. Elle a pris le relais d’un autre groupe local qui n'arrivait plus à financer le programme d'hébergement qu’il proposait depuis des années.

Grâce au Réseau de Développement rural, la nouvelle coalition a réussi à relancer le programme cet hiver, mais se procurer un endroit a été tout un défi, raconte la coprésidente du conseil Danielle Larivee.

L’organisme a passé un accord avec un motel local, une solution temporaire. Le motel accueille environ 8 personnes chaque nuit et 14 personnes, le maximum, lorsque les températures chutent.

L’organisme est à la recherche d’un lieu permanent où il pourra également offrir des services de soutien. Cela dépendra notamment de son budget.

Pour le moment, le financement qu’on lui a accordé n’ira pas au-delà du printemps.

J’ai bien l’impression qu’on va devoir fermer nos portes à la fin du mois d’avril et annoncer : "allez au revoir tout le monde, retournez dans vos camps de fortune on se revoit la saison prochaine, en octobre" , déplore Danielle Larivee.

C’est comme ça que ça se passe dans l’Alberta rurale.

À Whitecourt, à 180 km à l’ouest d'Edmonton, la Soaring Eagle Support Society offre de l'hébergement de transition dans un motel depuis mai dernier. Les loyers demandés couvrent certains frais, mais l’organisme dépend en grande partie des dons et des subventions.

La directrice Shelagh Watson souligne que boucler le budget est une lutte permanente.

On essaie d’être créatifs, de faire ce que l’on peut pour être autonomes.

Sydney Stenekes est la directrice chargée des initiatives contre l’itinérance au sein du Réseau de développement rural, un organisme sans but lucratif. Elle souligne que la pandémie a mis en lumière certains problèmes.

Je pense que la COVID n’a fait qu’exacerber les problèmes auxquels les communautés rurales et d’autres communautés font face.

Manque de données

Elle est convaincue que les groupes communautaires sont un moyen efficace de s'organiser aux niveaux régional et local. Ces groupes et coalitions contre l’itinérance sont un élément clé pour rassembler des fournisseurs de services et parties prenantes afin d’avoir les discussions qui s'imposent.

L’itinérance en milieu rural est moins visible que dans les grandes villes, rappelle-t-elle. Cela peut être des gens qui se font héberger par-ci, par-là, d’autres qui dorment dans leur voiture ou prendre la forme de logements surpeuplés, comme cela arrive souvent dans les communautés autochtones.

Le manque de données est un problème, dit-elle, notamment pour faire des demandes de financement.

Elle ajoute qu’il faudrait un fonds dédié, du gouvernement provincial, auquel les communautés rurales pourraient accéder pour lutter contre l’itinérance .

Elle aimerait que ce fonds soit complémentaire des subventions fédérales. Nous avons vraiment besoin qu’il y ait une approche multipartite.

Dans une déclaration, Justin Marshall, attaché de presse du ministère des Services sociaux et communautaires, dit que la province reconnaît que l'itinérance en milieu rural est une source d’inquiétude croissante.

Il ajoute que 1,4 million de dollars ont été consacrés aux foyers d'urgence et aux lieux d'isolement dans des régions rurales, comme Lloydminster, Leduc, Peace River, Slave Lake et Edson.

Enfin, il précise qu’un groupe de travail dédié a été créé par la province pour donner des conseils aux communautés touchées.

D'après les informations de Stephen David Cook