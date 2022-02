La pdg du Réseau de santé Vitalité France Desrosiers indique que la reprise des opérations chirurgicales non urgentes ne se fera pas avant deux à trois semaine.

Chaque patient COVID, qu’il soit hospitalisé pour des raisons COVID ou non-COVID, demande beaucoup plus de soins. Beaucoup plus de temps par patient. Donc le nombre d’hospitalisations crée une pression certaine sur le système , indique Mme Desrosiers en entrevue à l’émission La matinale.

Selon elle, le retour aux activités régulières des hôpitaux ne peut pas être envisagé tout de suite, en raison de l’augmentation des hospitalisations.

Malgré le confinement de deux semaines, ce nombre continue d’augmenter. Mardi, 162 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées au Nouveau-Brunswick.

La Dre France Desrosiers estime que les hospitalisations sont encore trop élevées pour reprendre les opérations chirurgicales non urgentes. (archives) Photo : Radio-Canada

Le confinement de deux semaines, c’est qu’il nous a permis d’aplatir la courbe et de garder nos capacités pour faire face à ce déconfinement , admet France Desrosiers.

Elle s’attend tout de même que les hospitalisations vont continuer à augmenter au cours des prochains jours.

Si ces chiffres-là montent, c’est certain qu’on ne peut pas augmenter notre pourcentage d’activités.

« On a développé une certaine agilité à reprendre progressivement les activités et c’est déjà en phase de planification, mais probablement pas avant deux à trois semaines. » — Une citation de Dre France Desrosiers, pdg du Réseau de santé Vitalité

Edmundston et Moncton préoccupent

Il est aussi possible que la reprise des opérations ne surviennent pas au même moment selon l’établissement mentionne Mme Desrosiers.

Notre zone 4 (nord-ouest), le nombre de patients hospitalisés au prorata de la population est très élevé. Et à notre Centre hospitalier universitaire Dumont, on a un taux d’hospitalisations de base tellement élevé [...] ainsi qu’un absentéisme assez important [et cela] crée des pressions , dit-elle.

Avec les informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie