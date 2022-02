Un bris d’aqueduc affecte les résidences du Parc Dominique à Port-Cartier

Selon le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, ce bris d’aqueduc est survenu à cause du froid. Lorsqu’il y a des écarts de température, c’est sûr, c’est plus sujet au bris d’aqueduc. On a vu ça à Sept-Îles, on a vu ça à Baie-Comeau.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

« L’objectif c’est de redonner de l’eau le plus rapidement possible aux citoyens. » — Une citation de Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault

En raison de ces travaux, la route 138 est déviée vers la rue du Viaduc au Boulevard du Portage-des-Mousses. Les autorités demandent aux automobilistes d’être vigilant et d’adapter leur conduite.

Mardi soir, les employés du service incendie ont distribué de l’eau pour usage sanitaire aux citoyens du secteur touché.

La municipalité de Port-Cartier indique que toutes personnes qui ont des questions ou des préoccupations sur cette situation peuvent contacter le service des travaux publics.